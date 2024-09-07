賴清德缺席漁民節大會 挨批換了總統就不重視漁民？

全國漁民節慶祝系列活動，睽違18年再回到基隆市舉辦，往年都是由總統親自參加，但今年中央單位只指派農業部政務次長黃昭欽出席。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，很多漁民不禁嘆，都是民進黨執政，難道換了一個總統，就那麼不重視漁民嗎？

黃申棟表示，去年9月17日，當時還是民進黨總統參選人的賴清德特別南下高雄造勢，參加全國漁業團體賴清德後援會成立大會，現場集結約2000支持者到場力挺，一年過去了，當時漁業團體力挺的賴清德總統，卻選擇了拋棄漁民。

黃申棟指出，對照前總統蔡英文8年任期內，出席了7次漁民節活動，唯一次不到的原因，是因為不可抗力的新冠疫情。賴清德的缺席，動見觀瞻。

黃申棟質問賴總統，是因為不重視漁民而不來嗎？目前全國還有40萬位的漁民朋友，他們日以繼夜地為台灣的漁業打拼著，但卻在這麼重要的時刻賴總統選擇不出席，不曉得是不是因為賴總統比蔡總統更不重視漁民？

黃申棟說，如果不是因為不重視漁民，難道是因為政治因素不出席？基隆目前正在面臨有史以來的第一次市長罷免案，而民進黨中央也在前幾天表示，這是公民團體的自發性行為，與民進黨無關，如果真是這樣，為什麼賴總統還刻意要迴避呢？

黃申棟感嘆，不管是什麼理由，中央政府的不重視，都已經深深地傷害了每一位漁民的心。因為活動不是只有單單的慶祝漁民節，而是還有頒發模範漁民以及表揚漁民們一年來的辛勞。

黃申棟強調，辛勞的漁民真的是不分藍綠，只希望他們對台灣的貢獻，我們中央政府能看見。但他心中仍然相信賴總統是重視漁民的，這次可能是幕僚作業的疏失，期待能在明年的漁民節可以看到您的出現。