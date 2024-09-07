快訊

日本環球買1送1！ 可樂旅遊「99搶搶購」一日快閃優惠看過來

監院考察「北海道黑熊保育」 羅智強批：瞎理由編預算出國玩

柯文哲重建抗綠第一品牌有3觀察指標 藍營恐被邊緣化？

監院考察北海道黑熊保育 羅智強批：瞎理由編預算出國玩

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

國民黨立委羅智強今早揭露，監察院明年編列預算31.5萬，派員到北海道考察，內容卻是當地黑熊保育，令他質疑這與監察院核心業務有何關係，監院預算浮濫，一定會嚴加把關。

羅智強說，監察院明年編列一筆31.5萬的預算，預計派員3人到日本北海道考察5天，計畫內容是「原住民族自然利用資源權、狩獵文化權與野生動物保育－從人熊衝突到人熊共存，以日本黑熊保育為例」。

羅智強表示，過去在民進黨多數的執政下，監察院長陳菊在民進黨裡勢力龐大，大家對她彷彿睜隻眼閉隻眼。監察院其實有滿多浮濫的預算，預算不斷膨脹，功能卻不斷萎縮。

羅智強舉例，比方說監院派員到北海道考察原住民狩獵跟黑熊保育，這與監察院彈劾、糾舉等核心業務有何直接關聯？農業部、原民會去考察還有點道理，監察院考察當地黑熊保育做什麼？

羅智強也質疑，再者北海道主要棲息的熊種是棕熊，黑熊是四國、九州、本州等的主要熊種，要考察卻到棕熊棲息地考察黑熊保育，邏輯到底是什麼？

羅智強強調，他的辦公室已組成團隊檢視預算書，尤其是針對監察院預算嚴格把關，一項一項檢視，看到底多荒謬。監院之前放風聲說要打違憲牌，他監督預算是看監院預算使用有無效能，如果是沒有效能的單位，預算絕對嚴格把關不輕放。

監察院 考察 黑熊

延伸閱讀

柯文哲遭收押禁見 羅智強：怎不搜索林右昌

檢察官應比照辦柯文哲查林右昌！羅智強基隆力挺謝國樑

民眾黨民調好感度重創 羅智強：真正的主菜還沒上桌

陳宗彥遭起訴打臉監院 羅智強：廢物院該廢了

相關新聞

綠推2758決議不涉台藍稱尊重 馬辦警示：不宜隨之起舞

立法院開議在即，民進黨立法院黨團先出招，呼籲立法院朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。國民黨...

綠推2758號決議不涉台 學者：有違憲法和兩岸條例

第79屆聯合國大會10日將在紐約聯合國總部開議，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，立法院應朝野合作，比照澳洲國會跨黨派通...

野崎孝男任政務顧問 推薦人立委郭國文認識十多年讚他「好人選」

行政院聘任命旅台多年的50歲日本人士野崎孝男任政務顧問。推薦野崎的民進黨立委郭國文認識野崎10多年、野崎也曾號召友人力挺...

監院考察北海道黑熊保育 羅智強批：瞎理由編預算出國玩

國民黨立委羅智強今早揭露，監察院明年編列預算31.5萬，派員到北海道考察，內容卻是當地黑熊保育，令他質疑這與監察院核心業...

叫民眾非必要勿登陸 藍委揭教育部花公帑帶頭赴北京

國民黨立委萬美玲今日表示，她的辦公室檢視教育部明年度預算，發現編列75.5萬赴陸旅費，當中有項計畫為赴北京進行兩岸教育交...

聘請日籍人士任顧問 政院：有助政務都樂於傾聽推動

日本共同社報導，行政院任命旅台日本人野崎孝男出任行政院政務顧問，行政院這項罕見任命外國人為顧問的做法引起媒體注意，行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。