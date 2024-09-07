監院考察北海道黑熊保育 羅智強批：瞎理由編預算出國玩

國民黨立委羅智強今早揭露，監察院明年編列預算31.5萬，派員到北海道考察，內容卻是當地黑熊保育，令他質疑這與監察院核心業務有何關係，監院預算浮濫，一定會嚴加把關。

羅智強說，監察院明年編列一筆31.5萬的預算，預計派員3人到日本北海道考察5天，計畫內容是「原住民族自然利用資源權、狩獵文化權與野生動物保育－從人熊衝突到人熊共存，以日本黑熊保育為例」。

羅智強表示，過去在民進黨多數的執政下，監察院長陳菊在民進黨裡勢力龐大，大家對她彷彿睜隻眼閉隻眼。監察院其實有滿多浮濫的預算，預算不斷膨脹，功能卻不斷萎縮。

羅智強舉例，比方說監院派員到北海道考察原住民狩獵跟黑熊保育，這與監察院彈劾、糾舉等核心業務有何直接關聯？農業部、原民會去考察還有點道理，監察院考察當地黑熊保育做什麼？

羅智強也質疑，再者北海道主要棲息的熊種是棕熊，黑熊是四國、九州、本州等的主要熊種，要考察卻到棕熊棲息地考察黑熊保育，邏輯到底是什麼？

羅智強強調，他的辦公室已組成團隊檢視預算書，尤其是針對監察院預算嚴格把關，一項一項檢視，看到底多荒謬。監院之前放風聲說要打違憲牌，他監督預算是看監院預算使用有無效能，如果是沒有效能的單位，預算絕對嚴格把關不輕放。