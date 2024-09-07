叫民眾非必要勿登陸 藍委揭教育部花公帑帶頭赴北京

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聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委萬美玲。圖／萬美玲辦公室提供
國民黨立委萬美玲。圖／萬美玲辦公室提供

國民黨立委萬美玲今日表示，她的辦公室檢視教育部明年度預算，發現編列75.5萬赴陸旅費，當中有項計畫為赴北京進行兩岸教育交流，但必要性為何、目的為何、訪問單位為何皆不清。她支持兩岸學術教育交流，但政府不能雙標，又要民眾避免非必要前往陸港澳。

萬美玲指出，辦公室基於為民把關，仔細審視教育部明年度預算書，發現教育部編列達75.5萬元的「大陸地區旅費」，其中有項計畫為「溝通兩岸教育交流議題」，前往地點是北京，工作內容僅說明「訪問相關教育單位」，不知必要性為何，主要目的是什麼，訪問單位又是什麼。

萬美玲說，民進黨政府對兩岸交流限制多，6月27日起更提升赴陸港澳警示為「橙色」，建議民眾避免非必要赴陸港澳。但政府要民眾避免非必要前往，卻又帶頭花費公帑要到北京訪問，「只准州官放火，不准百姓點燈」，邏輯上自相矛盾。

萬美玲強調，她非常支持且鼓勵兩岸學術、教育、文化上交流，但政府不能「雙標」，一方面限制民眾交流，一方面自己卻沒說明交流對象、目的及必要性，就編列相關預算，究竟是真心要交流？還是虛應故事？政府必須要向百姓說明清楚。

萬美玲表示，未來審查預算時將先凍結，要求在立法院報告，說明清楚做何交流。

北京 教育部 萬美玲

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