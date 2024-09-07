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聘請日籍人士任顧問 政院：有助政務都樂於傾聽推動
日本共同社報導，行政院任命旅台日本人野崎孝男出任行政院政務顧問，行政院這項罕見任命外國人為顧問的做法引起媒體注意，行政院方面對此表示，只要是有益於台灣發展的政務建議，政院都樂於去傾聽與推動。
野崎孝男在台南開設連鎖日式拉麵店，於賴清德總統擔任台南市長時獲聘為市府顧問，他今天在臉書也貼出行政院聘書的照片，強調將為台日關係發展進步貢獻一點，改善新住民生活環境，擴大青年交流等。
行政院方面表示，按照過去的慣例，行政院不會對外公布無給職的政務顧問名單，以顧問個別收到聘書為主。相關人士強調，只要是對於台灣發展有益的政務建議，政院都樂於去傾聽與推動。
野崎孝男曾任日本東京都練馬區議會議員，2007年卸任議員後來台，在台南開日式拉麵店，在2016年獲得時任台南市長的賴清德聘認為台南市府顧問。野崎也擔任台南市日本人協會理事長，並且是台灣移民政策協會的會員。野崎過去與賴清德總統的淵源也更令外界對這項任命感到好奇。
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