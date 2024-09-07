快訊

日本環球買1送1！ 可樂旅遊「99搶搶購」一日快閃優惠看過來

監院考察「北海道黑熊保育」 羅智強批：瞎理由編預算出國玩

柯文哲重建抗綠第一品牌有3觀察指標 藍營恐被邊緣化？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聘請日籍人士任顧問 政院：有助政務都樂於傾聽推動

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院聘請日籍人士野崎孝男為政務顧問，野崎也在臉書貼出聘書照片，強調將協助推動台日關係進步發展。圖／野崎孝男臉書
行政院聘請日籍人士野崎孝男為政務顧問，野崎也在臉書貼出聘書照片，強調將協助推動台日關係進步發展。圖／野崎孝男臉書

日本共同社報導，行政院任命旅台日本人野崎孝男出任行政院政務顧問，行政院這項罕見任命外國人為顧問的做法引起媒體注意，行政院方面對此表示，只要是有益於台灣發展的政務建議，政院都樂於去傾聽與推動。

野崎孝男在台南開設連鎖日式拉麵店，於賴清德總統擔任台南市長時獲聘為市府顧問，他今天在臉書也貼出行政院聘書的照片，強調將為台日關係發展進步貢獻一點，改善新住民生活環境，擴大青年交流等。

行政院方面表示，按照過去的慣例，行政院不會對外公布無給職的政務顧問名單，以顧問個別收到聘書為主。相關人士強調，只要是對於台灣發展有益的政務建議，政院都樂於去傾聽與推動。

野崎孝男曾任日本東京都練馬區議會議員，2007年卸任議員後來台，在台南開日式拉麵店，在2016年獲得時任台南市長的賴清德聘認為台南市府顧問。野崎也擔任台南市日本人協會理事長，並且是台灣移民政策協會的會員。野崎過去與賴清德總統的淵源也更令外界對這項任命感到好奇。

日本 行政院 賴清德

延伸閱讀

賴清德推新影音節目 啟動總統教育獎關懷之旅

野崎孝男任政務顧問 推薦人立委郭國文認識十多年讚他「好人選」

野崎孝男獲聘行政院顧問 與賴清德、台南市淵源深厚

郭國文大力推薦 旅台日本人野崎孝男證實獲聘政務顧問

相關新聞

綠推2758決議不涉台藍稱尊重 馬辦警示：不宜隨之起舞

立法院開議在即，民進黨立法院黨團先出招，呼籲立法院朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。國民黨...

綠推2758號決議不涉台 學者：有違憲法和兩岸條例

第79屆聯合國大會10日將在紐約聯合國總部開議，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，立法院應朝野合作，比照澳洲國會跨黨派通...

野崎孝男任政務顧問 推薦人立委郭國文認識十多年讚他「好人選」

行政院聘任命旅台多年的50歲日本人士野崎孝男任政務顧問。推薦野崎的民進黨立委郭國文認識野崎10多年、野崎也曾號召友人力挺...

監院考察北海道黑熊保育 羅智強批：瞎理由編預算出國玩

國民黨立委羅智強今早揭露，監察院明年編列預算31.5萬，派員到北海道考察，內容卻是當地黑熊保育，令他質疑這與監察院核心業...

叫民眾非必要勿登陸 藍委揭教育部花公帑帶頭赴北京

國民黨立委萬美玲今日表示，她的辦公室檢視教育部明年度預算，發現編列75.5萬赴陸旅費，當中有項計畫為赴北京進行兩岸教育交...

聘請日籍人士任顧問 政院：有助政務都樂於傾聽推動

日本共同社報導，行政院任命旅台日本人野崎孝男出任行政院政務顧問，行政院這項罕見任命外國人為顧問的做法引起媒體注意，行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。