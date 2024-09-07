賴清德推新影音節目 啟動總統教育獎關懷之旅

賴清德總統近日啟動「總統教育獎關懷之旅」，透過全新系列影音節目「德講的事」，紀錄總統與教育獎得主間的互動故事。首集「德講的事」以「用角力翻轉人生的張祖銘」為主題，今天上線，內容聚焦於新北市安坑國小角力隊學生張祖銘的勵志故事，面對學習障礙、家庭困境，一路成功克服，到成為角力場上無畏勇士的奮鬥歷程。

賴總統7月出席「2024總統教育獎頒獎典禮」時表示，獲獎學生不僅走出自己的人生光明大道，更讓社會看見生命的光輝，這些故事充滿勇氣、堅強與無限潛能，正是社會正能量的象徵。

據了解，頒獎典禮後，賴總統仍相當掛心總統教育獎得主們，並主動提出，未來要在行程間安排訪視行程，希望透過面對面深入關懷與對談，給予學生最直接溫暖的關心。

「總統教育獎關懷之旅」正式啟動，第一位是新北市安坑國小角力隊張祖銘。張祖銘來自隔代教養家庭，與阿嬤相依為命，小學二年級開始因緣際會接觸角力練習，在啟蒙教練徐金山、教練賴怡妃訓練下，張祖銘至今分別拿下新北市角力錦標賽、全國角力錦標賽、總統盃全國角力錦標賽冠軍，堪稱奪冠大滿貫。

影片中紀錄張祖銘與角力隊同學訓練日常，從暖身、肌耐力到實戰訓練。教練提及角力隊孩子們鞋子數量不夠，需要輪流使用，且有些鞋子已不堪使用。賴總統當場表示「沒關係，我來」，要為角力隊每一位同學換新鞋。