「2758號決議文」詮釋權大戰 民進黨入聯新戰場

第79屆聯合國大會將於10日在紐約聯合國總部開議，並於24日到28日及30日舉行總辯論。外交部日前表示，聯大第2758號決議文遭中國大陸惡意扭曲，今年首要爭取國際社會正確理解2758號決議內容。事實上，從今年初美國在台協會AIT主席羅森伯格主張「2758號決議文未處理台灣地位問題」開始，民進黨政府已開始新一波針對2758號決議文的詮釋戰。

外交部日前指出，今年聯大總辯論的主題為「不遺漏任何人：共同促進當前及未來世代的和平、永續發展及人類尊嚴」；然而台灣2350萬人仍被排除在聯合國體系之外。外交部強調，這種不公不義現象的主因，就是中國大陸惡意扭曲聯大第2758號決議內容，誤導國際社會接受「一中原則」。

外交部指出，今年推動聯合國案的首要任務，就是協助國際社會正確理解第2758號決議內容，該決議並未提到台灣，中國無權主張代表台灣。外交部強調，2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域之和平穩定構成嚴重威脅；2758號決議也並未排除台灣參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，

事實上，今年1月諾魯及中國大陸建交聲明中引用聯大第2578號決議當作與台灣斷交理由，當時AIT主席羅森柏格在記者會上表示，聯大第2758號決議未處理台灣地位問題，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也未排除台灣有意義參與聯合國體系，當時曾引發國內外議論，不過自此，民進黨政府就展開一系列的操作。

賴政府上台後，持續在詮釋2758號決議文的角度發動議題戰，8月下旬美國前駐聯合國大使海理率團訪台，在凱達格蘭論壇發聲力挺台灣值得成為聯合國正式成員，更批評聯合國缺乏道德勇氣，讓中國綁架。

同一時間，中央社訪問多位國外學者表達類似觀點，強調2758決議僅處理聯合國內部中國席位，無關台灣地位，聯合國也無權決定台灣地位，國際社會若接受中國論點，台海將面臨更高風險。

外交部長林佳龍近日也陸續投書韓國、瑞典、加拿大、美國等國媒體，質疑北京當局試圖將2758號決議文「武器化」，用以改變台海現狀，將危害區域繁榮與穩定。

新任AIT駐台北處長谷立言4日在首場記者會上也表示，「2758號決議文中根本連『台灣』2字都沒有提到」，重申反對濫用聯大第2758號決議，並強調會繼續尋找方法，支持台灣參與國際組織及活動。

不過也有學者質疑，外交部從前總統蔡英文時代就在推動第2758號決議，但這幾年下來結果似乎不如外交部預期；其次，今年是賴清德總統任內第一次的聯大推案，以中共對「頑固台獨份子」的敵意，今年恐怕更加大打壓的力道。