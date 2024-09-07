綠推2758號決議不涉台 學者：有違憲法和兩岸條例

第79屆聯合國大會10日將在紐約聯合國總部開議，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，立法院應朝野合作，比照澳洲國會跨黨派通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。學者表示，民進黨團要推的決議，根本是多此一舉、務虛不務實，而且有違憲法和兩岸人民關係條例。

政治大學外交系教授黃奎博表示，聯大2758號決議攸關在台北的中華民國，還是在北京的中華人民共和國才能在聯合國體系裡面代表「中國」，雖然最後是中共當局勝利，但並不表示中華民國在聯合國體系之外也失去了法理主權，例如對外雙邊關係中，只要雙方政府合意就可不受聯大2758號決議的限制。

黃奎博指出，中共當局把聯大2758號決議用於所有與我國國際參與有關的領域，固然是超過了該決議的範圍，但民進黨團多此一舉的決議，不僅多此一舉，而且搞錯重點，因為應該要朝野一致決議的是，不承認也不接受聯大2758號決議以維護中華民國國格，並突顯台澎金馬2300萬人被剝奪參與聯合國體系的全球治理缺憾。

黃奎博認為，民進黨團要推的「聯大第2758號決議並不涉台」、伸張台灣以國家參與國際組織的權利的決議，根本是多此一舉、務虛不務實，而且有違憲法和兩岸人民關係條例。

黃奎博說明，聯大決議案本來就不會涉及台灣，而且當時台、澎的地位已經被決定了。對聯合國體系而言，台灣是中國的一省，中國已改由中共當局所代表；對當時的國民黨政府而言，聯合國的看法是違反公理正義的，中華民國仍代表中國，台灣則是這個中國的一部分，或者說台灣是中華民國的一部分。而且若以台灣為國家地位參與國際組織，歷史經驗已經指出不僅難度極高，幾乎都是做白工，而且有時被一些國家視為麻煩製造者。

黃奎博提到，中華民國立委若公然將國家定位為「台灣」，用以參與國際組織，將置合法合憲的中華民國為何處？若只是通過民進團明顯狹隘的決議，不僅無助於我國國際空間的擴展，而且會讓此份參與聯合國的推案沾染台獨的超敏感政治色彩，勢必會嚇退一些可能會道德支持甚至實際支持的聯合國會員國。如果推案是要廣結善緣、得道多助的話，不是應該要避免極具爭議的政治主張，才比較有可能嗎？

淡大國際事務與戰略研究所教授李大中也說，2758決議有當年時代背景，在反擊北京擴張詮釋2758的戰場上，民進黨身為執政黨，更應該從正視與捍衛中華民國的憲政體制的立場出發，但在民進黨團希望推動的決議中，看似中華民國的概念消失了。

李大中指出，吳思瑤所謂「2758號決議更不會限縮台灣，以『國家』參與國際組織的權利」，此處所指涉的「國家」到底為何？可能必須先釐清，否則社朝野共識尚未凝聚，恐先引發社會質疑。

輔仁大學日文系特聘教授、日本暨東亞研究中心主任何思慎認為，國際法是以現實為基礎架構而成，「2758號決議」無關「台灣的地位」，更非「台灣地位未定」的背書，「2758號決議」是在中國主權未分裂，但治權未統一的兩岸現狀況下，變更中國代表權，而不為台獨另設巧門，將「2758號決議」聯結「台灣地位未定」，此舉無異否定中華民國的存在，亦無助台灣的國際參與。