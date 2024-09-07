綠推2758決議不涉台藍稱尊重 馬辦警示：不宜隨之起舞

立法院開議在即，民進黨立法院黨團先出招，呼籲立法院朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。國民黨立法院黨團表示尊重，但要再研議；國民黨立委牛煦庭認為，立法院決議僅宣示意義。不過，馬辦則提醒，美國最近不斷質疑2758號決議，要求賴清德政府配合，是在暗中推動「一中一台」，刺激中共反應，國民黨不宜隨之起舞。

民進黨推「聯大第2758號決議並不涉台」決議直接挑戰國民黨，讓國民黨陷入進退兩難的困境，若是貿然否決，一定被民進黨打成中共同路人，但站在國民黨立場一定要否決，所以目前國民黨尚無法做出定論，但也強調該決議並不能剝奪2300萬台灣人民以中華民國為名參與國際組織，貢獻國際社會的權利。

藍營人士表示，民進黨團擬推動的「聯大第2758號決議並不涉台」決議，其實就是兩國論的延伸，將中華民國和台灣脫鉤，企圖導向「台灣地位未定論」，而這又牽涉到複雜的戰後兩岸的歷史發展。在黨產遭抄家後，黨史館已經形同虛設，毫無研究量能，更何況這還牽涉到立法院政治攻防，很難在短時間內完整清楚論述。

國民黨立委徐巧芯表示，我們的國家就是「中華民國」，反對一切藉故偷渡台獨的作為，否則對台灣的處境只會提高風險，且不符合中華民國憲法。若民進黨要做此決議，建議先修憲，把中華民國修成台灣共和國，才有正當性。

牛煦庭說，2758號決議是聯合國的決議，戰場還是在聯合國；但即便今年主題「不要遺落任何人」陳義甚高，但國際關係畢竟還是實力原則，特別是在地緣政治衝突高漲的大環境下，挺台論調，在大國角力的戰場中，能不能排上討論都是問題，更不用說有實質改變。他認為，立法院通過決議，不影響政策走向，也不影響國際格局，宣示意義而已。

馬英九基金會執行長蕭旭岑提醒，美國官員最近不斷質疑聯合國2758號決議，要求賴清德政府配合，是在暗中推動「一中一台」，藉由「台灣地位未定」來暗助台獨之路，刺激中共反應，國民黨必須要審愼，不宜隨之起舞。

蕭旭岑指出，最簡單的道理，如果美國真的是為台灣，為何不是在聯合國正式提案推翻2758號決議？甚至和中華民國恢復邦交？可見美國是在玩兩面手法，藉由賴清德政府的配合，來挑動台海情勢。

蕭旭岑強調，台灣要參與國際組織的根本之道，是回到前總統馬英九時期的政策，那就是推動兩岸和解與外交休兵，當時馬政府成功地實質參與聯合國專門機構的相關活動，包括世界衛生大會（WHA）與國際民航組織（ICAO）等，這才是真正符合台灣利益的做法。

蕭旭岑強調，中華民國的立場很清楚，台灣是中國（中華民國）的一部分，兩岸互不承認主權，互不否認治權。國民黨沒有必要跟著民進黨起舞，被民進黨及美國利用來攪動台海，刺激對岸，陷入兵凶戰危的困境，那根本不符合台灣人的利益。

藍營人士擔憂，在國民黨的立場上，一定要否決民進黨團的提案，甚至提出相對應版本反擊，但若無法在否決時清楚論述，就容易被民進黨操作意識形態，被抹紅、被升高仇恨值，不利因應民進黨明年可能發起的立委罷免潮。更甚者，民進黨團這個提案還能透過國家認同，分裂藍白合作的基礎，民眾黨立委的國家認同非常多元，不見得都會支持國民黨。