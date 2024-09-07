建國啤酒廠都更停滯 監院糾正北市府、內政部

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」2017年原計畫變更為文化園區，但後來變更為台北科技大學用地，引發在地民眾及文資團體強烈不滿。監察委員范巽綠、施錦芳、蕭自佑表示，台北市政府對於原都市計畫變更案未予公告、立場反覆，且對新變更案置身事外，未善盡職責；內政部對都市計畫法未訂定明確標準，以致各級政府長期濫用「個案變更」，嚴重影響都市發展，已通過糾正台北市政府、內政部。

三位監委表示，台灣菸酒公司建國啤酒廠已逾百年，部分建物為北市定古蹟。菸酒公司原擬以「產業活保存」為基礎，將建國啤酒廠轉型為「啤酒文化園區」並進行都市計畫使用分區變更。該都更案也在2017、2018年經北市府、內政部審議通過，後因台北市政府與台酒未能簽訂協議書，以致原變更案未能公告實施。行政院為解決北科大校地不足問題，經北市政府同意由台酒撤回原變更案，改辦理「新都市計畫案」。

三位監委說明兩大糾正原因，首先，台北市政府卻立場前後不一，輕率推翻對於各級都委會審議通過之「原變更案」，未依細部計畫附帶條件規定與台灣菸酒公司簽訂協議書，以致「原變更案」無法公布，影響重大。

三位監委指出，再者，新變更案遭到公民、團體與當地里民反對，且相較於原變更案，新變更案明顯影響台酒土地使用價值與效益，包含容積率將從450％降至300％；可興建樓地板面積減少約1835坪；土地資產價值更從358億元減少至129億元。

監委表示，建國啤酒廠早於2019年12月30日即通過古蹟及歷史建築修復及再利用計畫，至今仍未依該計畫踐行相關工作，行政院應督促所屬確實依規定辦理，以落實啤酒產業活化與文化價值保存之目標。