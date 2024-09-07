民進黨團推聯大決議不涉台 楊瓊瓔：能改善台灣處境？

民進黨立法院黨團呼籲，立法院朝野共同合作比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。國民黨立委楊瓊瓔表示，前朝蔡政府各國際組織不得其門而入，而前總統馬英九執政時，連續以觀察員身份受邀世界衛生大會（WHA）等國際組織，現在推案能改善目前台灣處境？

楊瓊瓔表示，為台灣、為中華民國在國際上爭取利益及參與空間，是每個政治人物責任，並不反對民進黨委員此提案，但現在國際情勢複雜，是否透過這種方式就能真的讓台灣人民獲益？應該多做討論研究，而非說說漂亮話而已。

楊瓊瓔指出，中華民國是主權獨立國家，和任何國家建立外交關係以及有意義參與聯合國體系的空間，都不應該被排除，且以台灣在產業、科技、文化、公衛等軟實力或民主自由價值的展現上，絕對是「世界村」重要一員，能為全球區域和平繁榮做出貢獻。

楊瓊瓔表示，但台灣的國際處境複雜、艱困也是事實，推動外交或國際參與，都要有更深入的策略，考慮到像是美、中、台三角戰略關係，以及兩岸關係，這些都環環相扣、不能避開且應謹慎處理。所以在此案上她認為，必須要思考是不是真的能帶給台灣人民利益，真的能有效促進國際參與如世界衛生大會、國際民航組織等。

楊瓊瓔指出，例如前總統蔡英文執政任內斷交10個邦交國，現中華民國邦交國只剩12個，創史上新低，各國際組織不得其門而入，那現在這樣的推案或解釋，到底能不能改善目前台灣處境？反觀前總統馬英九執政時，邦交國、免簽國數量眾多，連續以觀察員身份受邀WHA，也得以出席國際民航組織，兩岸情勢也穩定多、風險低，執政黨的政策到底有沒有為國人利益最大化著想，還是只是個別政黨利益考量，應該再多研議多說明，取得國會共識後再行動。