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黃國昌代理民眾黨主席？ 林俊憲調侃：不能僭越柯文哲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲接連涉入爭議案件，已請假黨主席一職，自動申請中評會調查，外傳民眾黨可能要推舉立院黨團總召黃國昌代理主席。民進黨立委林俊憲表示，代主席是要代多久呢？建議民眾黨修改黨章，主席之位永久保留給柯文哲，黃國昌改稱「總書記」或「委員長」就好。

林俊憲指出，「黃袍加身」戲碼果然來了，但柯文哲的司法問題應該不是幾個月內就會落幕，若有代理黨主席，要當多久才扶正？難道一直代理到柯文哲三審定讞嗎？

林俊憲說，這問題不難解決，給民眾黨一個範例參考。北韓第一代領導人金日成逝世後，他原本的「共和國主席」職位被永久保留，沒有繼任者，主席永遠只有一個，所以繼位的金正日名義上從未擔任國家主席，只是「國防委員會委員長」跟「勞動黨總書記」。

林俊憲表示，後來二代金正日逝世後，他的「總書記」和「委員長」稱號也是被保留，金正恩改用「第一書記」、「第一委員長」的稱號，總之就是金家三代不能有重複的職稱、不能僭越就對了。

林俊憲直言，既然黃國昌恐怕要代理很長一段時間，一直叫代主席也不合適，建議民眾黨修改黨章，訂明柯文哲就是「民眾黨永遠的主席」，不得更改，黃國昌可以改叫「委員長」、「總書記」，不要僭越柯文哲就好，「國昌委員長、國昌總書記，聽起來還不錯吧？」

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