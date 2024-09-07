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野崎孝男獲聘行政院顧問 與賴清德、台南市淵源深厚

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
野崎孝男三度續聘出任台南市城市外交顧問。圖／台南市政府提供
野崎孝男三度續聘出任台南市城市外交顧問。圖／台南市政府提供

日本人士野崎孝男出任行政院政務顧問，台南市府三度續聘他出任台南市城市外交顧問，從賴清德擔任台南市長到黃偉哲延續至今，與台南市淵源深厚，市府也借重野崎的專業，讓台南的對日交流事務更為蓬勃發展。

野崎孝男擔任台南市城市外交顧問，曾多次陪同台南市長賴清德接待日本參訪團，在黃偉哲任內也協助對日關係的發展，同時是Mr.拉麵創辦人，並發起成立台南市日本人協會，是由居住於台南市的日本人發起的團體，為全國第一個地方城市的日本人協會。

台南市政府指出，野崎顧問一直以來非常熱心公益，例如成立清寒獎學金協助弱勢學生、0206地震時前往第一線協助日本媒體採訪翻譯、提供熱食給現場救災人員享用，此外台南許多學校與日本學校進行棒球、籃球等體育交流，野崎顧問也熱心聯繫、照顧台日的小選手，積極參與公共事務讓人感佩。

台南市府新聞及國際關係處表示，野崎顧問過去曾擔任日本讀賣電視台記者、東京都練馬區議員，後來定居台南經營事業有成。2016年至2018年期間，野崎兩度擔任台南市的城市外交顧問，幫忙推動許多重要的城市外交工作。

例如日本山形市自2017年12月與台南市締結友好交流協定以來，兩地交流密切，野崎孝男更是馬不停蹄四處奔走，替台南深化拓展日本友好城市情誼，野崎顧問也受山形市長佐藤孝弘邀請，在山形市政府受聘為「山形市・台南市交流推進顧問」。

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