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郭國文大力推薦 旅台日本人野崎孝男證實獲聘政務顧問

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
旅居台灣的日本人野崎孝男出任行政院政務顧問，野崎在個人臉書上發文證實此事。圖／取自Takao Nozaki臉書
旅居台灣的日本人野崎孝男出任行政院政務顧問，野崎在個人臉書上發文證實此事。圖／取自Takao Nozaki臉書

日本共同社報導，台灣行政院任命旅居台灣的日本人野崎孝男出任政務顧問，野崎在個人臉書上發文證實此事。他表示，因為獲得認識十幾年的好友、立法委員郭國文的大力推薦，他會銘記賴總統曾經教導的：「無論是工作或是生活，都不能忘記積德的心」。

野崎現居台南市，根據他的臉書資料，擔任過內政部移民署新住民發展基金管理會委員、台南市政府城市外交顧問。他在臉書用日文發文表示，非常感謝稱他為老朋友並信任他的賴清德總統，以及任命他的卓榮泰院長。並說從心底感謝郭國文委員，未來也會繼續努力，為這位知日派的立法委員盡心盡力。

他表示，希望能為台日關係的進一步發展、改善新住民的生活環境、擴大青少年交流，做出一點貢獻。文末他強調，行政院政務顧問為無給職，擔任台南市政府城市外交顧問也是無給職，所有活動經費都由他自費。

內政部 台日關係 新住民 移民署 行政院 賴清德 郭國文

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