兩岸冰凍 陸委會捐助海基會暴增7000萬 立委疑有特殊用途？

國民黨立委許宇甄今日揭露，陸委會在明年度預算大幅增加對海基會捐助，從1億8435萬5千元暴增至2億5957萬元，增幅高達40.80%。她質疑，這筆費用有何實質意義，是否有其他「特殊用途」？

許宇甄說，自民進黨執政以來，兩岸關係不斷惡化，北京對台政策日益強硬，兩岸官方交流停滯，海基會淪為形同虛設的機構，只剩文書認證功能，國人關心的雙方人員正常往來、經貿合作，透過海基會傳遞的信息給對岸，都被「已讀不回」，更遑論推動實質性的交流，明年度預算卻暴增7000多萬，實在令人納悶。

許宇甄表示，賴清德總統就職演說讓兩岸關係面臨高度不確定風險，陸方迄今仍未釋放對談機會與態度，在這樣的情境下，政府仍然決定大幅增加對海基會的預算，這不得不讓人質疑其背後的動機與考量。財政和主計單位會在5月請各機關概算明年度預算，那時新任海基會董事長正是民進黨的鄭文燦。

許宇甄質疑，是否意味著，賴政府當時是在刻意為鄭文燦創造更多的資源，以便他能夠在新的職位上「有所作為」？或是因為鄭文燦的政治地位特殊，政府為了給他「面子」，特意增加這筆預算？這樣的操作都令人難以信服，在鄭文燦因涉案而辭職後，海基會現在連正式的董事長都沒有，這筆錢的用途更顯得荒謬。

許宇甄認為，政府預算編列應當是基於實際需求和效能考量，而非個人或派系的利益。海基會在當前的兩岸形勢下，已無實際功能可言，過去的業務幾乎全面停擺，預算增幅卻如此之大，無疑是浪費納稅錢。這筆錢究竟會如何使用，目前仍然是未知數。若未來海基會依然毫無作為，這筆錢只能是「肉包子打狗，有去無回」。

許宇甄指出，在這個經濟下滑壓力加劇的時期，政府應當優先考慮民生需求，將資源更多的投入到社會福利、公共醫療、教育等領域。

許宇甄表示，在鄭文燦辭職後，海基會的未來更是充滿不確定性。這筆預算是否還有繼續存在的必要？是否應該根據當前的實際情況進行重新審視？這筆預算應立即削減，並將多餘的資金轉移至更迫切、更能造福民眾的領域。政府每分開支應精打細算，用在刀口上，而不是浪費在那些已無實際作用的機構上。

許宇甄表示，兩岸關係的發展需要務實而有效的政策，而不是一味地向那些已經無事可做的機構投入大量資金。如此荒謬的預算編列，不僅無助於兩岸和平，也無助於台灣的長遠發展。