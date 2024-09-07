新聞眼／穩住第3勢力 白應主打國會揭弊

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押，民眾黨將舉辦全國開講號召「小草」，強化柯文哲遭「政治追殺」形象，但柯遭押前才呼籲「小草好好生活」，兩者顯得矛盾。民眾黨盼透過群眾抗爭路線，重振目前虛弱的士氣，但對白營來說，反倒應將重心擺在國會，透過八席立委強力揭弊、監督執政黨，才有機會再擦亮第三大黨招牌。

民眾黨近期爭議連環爆，肇因皆是柯文哲一人，但即使如此，民眾黨自成立運作迄今，幾乎等同是柯文哲的一人政黨。這從柯文哲陷入政治獻金爭議、請假三個月，乃至因京華城案遭收押，民眾黨內刻意迴避代理主席議題就能看出，民眾黨無法切割柯文哲，全黨只能為柯文哲背書、配合柯文哲營造政治迫害賭一把。

民眾黨遲遲不願面對代理黨主席議題，而是成立緊急應變小組，採行集體決策模式，雖然目前的運作看似順暢，但是人多意見雜，黨內有人主張不談代理主席問題，但也有聲音認為，不應放任群龍無首，應由黃國昌暫時掌舵民眾黨。

柯文哲中箭落馬後，民眾黨權力中樞「真空」、領導危機浮現，凸顯民眾黨長期以來過度依賴柯文哲，欠缺培養接班人的機制。如今，柯文哲因案被羈押，黨不能一日沒主席，與其持續鄉愿、刻意迴避誰來領導民眾黨，不如趁此機會，正視代理黨主席與培養柯文哲接班人議題，才能讓民眾黨永續發展。

何況，第三勢力發展與經營，在藍綠夾殺生存不易，只要碰上涉嫌收賄、貪汙等案件，先前建立的清新形象瞬間功虧一簣，整個政黨發展會逐漸式微，甚至泡沫化，時代力量就是最好的例子。

民眾黨因柯文哲涉案，如今面臨生死存亡關頭。民眾黨現階段盤算透過集結「小草」，以抗爭路線替柯文哲「討公道」。但其實民眾黨仍是第三大黨，在立法院有八席關鍵少數，接下來應把重心放在國會，展現強力揭弊、監督民進黨的能量，不讓民眾黨的影響力式微，也才有機會持續站穩第三勢力角色。