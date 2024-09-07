白營大老 擬推黃國昌暫代黨魁

民眾黨主席柯文哲被控在京華城案涉嫌圖利遭收押禁見，民眾黨面臨創黨來最大政治風暴，黨中央雖強調，將採集體運作模式、未有代理黨主席的問題；但據了解，民眾黨緊急應變小組、民眾黨創黨大老近期私下開非正式會議時定調，先穩住腳步採集體決策運作，再找適當時間共推民眾黨立委黃國昌暫代黨主席三個月，以穩住第三勢力。

民眾黨昨宣布「全黨動員、全國開講」，聲援柯文哲、抗議司法不公。據了解，民眾黨醞釀雙軸線反攻，一為民眾黨中央黨部主責，走街頭路線，動員基層走上街頭抗議司法不公、捍衛柯文哲清白；二為民眾黨立法院黨團走問政路線，將嚴審法務部、司法院預算、修正刑事訴訟法等，藉由推動司法改革，凸顯司法不公。

柯文哲在被無保請回至遭收押這段期間，除了探視父親外，大部分時間也都在交辦民眾黨後續黨務。據了解，柯文哲這段期間向友人透露心情很糟，但也在徵詢創黨元老意見，並交代秘書長周榆修「穩住黨務」，但未進一步交代黨主席是否要有人代理。

依照民眾黨黨章規定，黨主席請辭或因故無法行使職權時，由中央委員互推代理黨主席。不過，目前柯文哲屬於向黨請假三個月階段，中評會也尚未開會討論柯文哲是否因故無法執行，因此民眾黨內仍避談代理黨主席一事，黃國昌昨天也強調，「現階段沒有代理黨主席問題」。

知情人士指出，民眾黨緊急應變小組、創黨大老近日召開非正式會議，會中一致認為，還是需要有人代理黨主席穩住陣腳；內部人士也覺得不二人選就是黃國昌。但白營高層擔心會造成部分黨內人士不滿，因此不會太快公布，也趁此時間私下徵詢黨內意見，加以溝通，盼最後團結對外，以中央委員互推方式產生代理黨主席。

民眾黨中評委李偉華表示，黨目前進入緊急狀況，由緊急小組集體決策，柯文哲現在請假中，中評會不會開臨時會議討論代理黨主席一事；至於黨內是否共推黃國昌代理黨主席，李偉華說，「沒有聽過、無所悉」。