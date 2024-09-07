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蔣萬安訪美 藍：行銷台北也行銷自己

聯合報／ 記者王寓中／台北報導
台北市長蔣萬安(中)率團訪美，造訪紐約交通局並走訪時代廣場。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安(中)率團訪美，造訪紐約交通局並走訪時代廣場。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安率領的市政及市議會訪問團抵達美國，展開紐約、波士頓、費城等地訪問行程。被視為藍營下一個接班梯隊領頭羊，蔣萬安此行雖定調市政參訪，但蔣將在哈佛大學公開演講，已是未來準總統參選人的格局。國民黨人士表示，蔣萬安向世界行銷台北之餘，也行銷自己，讓美方看到另一個國民黨的未來之星。

蔣萬安這次訪美不進華府，降低政治性，檯面上行程也以市政參訪及議會交流為主，也少觸及智庫政策層面的對話，但據了解，包括僑宴公開及參訪空檔，蔣萬安將會與州長層級的官員及國會議員進行不公開的互動，包括私下的拜會行程。

藍營相關人士表示，蔣萬安將回母校賓州大學參訪並與賓州地區台灣留學生座談，原本有規畫在賓大發表演說，但最後確定的演說地點是在哈佛甘迺迪政府學院，這對蔣萬安而言更是意義重大。

據了解，蔣萬安此行將以「全球台北」為主軸在哈佛發表演說，從台北大巨蛋國際運動賽事出發，連結台北與全球，台灣與世界。蔣萬安不是國民黨下屆總統的參選人，但市長任內首度訪美能夠登上哈佛舞台，顯示美方對他的重視，身為國民黨下個接班梯隊領頭羊，蔣萬安能否複製國民黨前主席馬英九當年哈佛演說的高人氣，受到高度注目。

國民黨人士表示，蔣萬安目前是台北市長，重心在市政，未來最重要課題是市長連任，第一任市長能走出台北，從新加坡、韓國首爾、日本東京、大陸到美國，增加國際的能見度，對蔣萬安未來發展是必要的路徑及歷練。

國民黨人士說，蔣萬安可以迴避最敏感的兩岸與美中台爭議，但也從市政開始，讓他可以提前準備，未來真正出場時，就不是且戰且學，而是能提出完整的兩岸及美中台論述。此次蔣萬安訪美只是踏出第一步，就看蔣在訪美期間的表現，讓世界看到台北之餘，也行銷自己，讓美方看到另一個國民黨的未來之星。

哈佛大學 國民黨 蔣萬安

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