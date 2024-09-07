觀察站／剩燕子能飛 藍新共主呼之欲出

二○一八年席捲全台的國民黨「禿子、漢子、燕子」，已有兩人在總統大選中敗下陣來，眼下還能展翅高飛，帶領國民黨重返執政的只剩「燕子」，也因此盧秀燕的舉措不僅備受關注，也時常被放大解讀。

國民黨主席朱立倫任期僅剩一年，下一任黨主席將布局二○二六年和二○二八年，被視為給國民黨帶來希望，甚至能夠與賴清德總統抗衡的盧秀燕，自然也不能忽視藍營支持者的殷殷期盼，究竟是先搶黨主席，再選總統，還是直攻二○二八，恐非一時半刻就能做決定。

面臨接二連三的挫敗，黨內有一派將原因歸咎於選務、黨務不同調，馬英九基金會執行長蕭旭岑、中常委孫健萍都曾公開主張，想選總統的人，應該要先選明年的黨主席，一位曾任侯友宜競選團隊的幹部更直言，「侯友宜已經演給盧秀燕看了」。另也傳出一種聲音，盧秀燕可找代理人，但目前檯面上沒有能贏過朱立倫的人。

儘管盧秀燕對黨主席話題相當低調，但從七月南下高雄請益立院前院長王金平、八月到台中合體卅位前現任立委及王金平、八月到基隆替遭遇罷免危機的謝國樑打氣，晚上出席連戰鑽石婚宴再與王金平同場及日前和韓國瑜、江啟臣、過半藍委及顏清標、張榮味等地方要角餐敘，無不引發關注。短短兩個月，盧秀燕至少見王金平三次，又和多位國民黨立委、地方派系大老同框，除大秀肌肉，展現好人緣外，還能不斷透過結交朋友，蓄積政治能量。

隨著國民黨主席改選倒數，就算盧秀燕現階段低調不答，縱橫台灣政壇多年的藍營各地方派系要角也一定讀懂得弦外之音，更何況風向已經吹向盧秀燕，「西瓜偎大邊」效應一旦發生，她不僅有望成為藍營新共主，乘風破浪問鼎大位也是指日可待。