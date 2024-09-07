盧秀燕頻會藍要角 傳劍指黨主席

國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕近期動作頻頻，盧秀燕本周三和立院正、副院長韓國瑜、江啟臣、過半藍委及前立委顏清標、雲林縣前縣長張榮味等地方要角在苗栗餐敘，恐對選情產生漣漪。藍營人士解讀，盧秀燕不僅是在秀肌肉，更是在替日後參選黨主席、總統蓄積能量。親盧人士則說，盧秀燕僅是盡中部地主之誼，聯絡、團結感情。

國民黨自從二○一六年丟掉政權，至今未能重返執政，黨內有一派認為跟黨務和選務脫鉤有關，主張志在總統大位者，必須要先承擔起黨務工作，避免浪費過多時間和精力磨合。而盧秀燕被看好有問鼎二○二八年總統大位的實力，是否布局明年的黨主席選舉，備受關注。

盧秀燕本周三到苗栗參加一場有過半國民黨立委出席的餐敘，包含多位國民黨主席朱立倫提名的不分區立委，甚至還有身兼黨務主管，但未在照片中現身的立委許宇甄，現場更有藍營顏清標、張榮味兩大地方要角。

出席的不分區立委除了許宇甄，代表新北市長侯友宜系統的吳宗憲及要爭取代表國民黨參選屏東縣長的蘇清泉也在其中。可望代表國民黨角逐下屆雲林縣長的張嘉郡也現身，她的父親張榮味與顏清標這二位所代表的地方派系，在上屆國民黨主席選舉的最後關頭，也給予朱立倫很大的支持。

藍營人士分析，盧秀燕是在試水溫，也是在秀肌肉，透過多次和重量級藍營人士合體，不僅可以創造話題、測試各界反應，還可以替日後不管是參選黨主席或總統累積能量，反正離黨主席選舉還有一段時間，盧秀燕可以慢慢摸索。

親盧人士則說，這場餐敘由台中市立委顏寬恒主辦，身為台中市的大家長本來就應該到場跟致意，更何況大家要齊聚一堂多麼不容易，在距離又很近的情況下，為何不一起來聯絡感情。現在談論黨主席時間點不對，在野陣營要團結一致，共同抵制民進黨才是正道。

親盧人士說，對盧秀燕而言，眼前最重要的事情是台中市政，心有餘力才放眼全國，尤其民進黨司法大軍全面壓境下，盧秀燕和藍營人士、地方要角吃飯碰面，交換意見，有助於團結大家，共同抵抗民進黨攻勢，而不是靜靜地被民進黨逐一擊破。