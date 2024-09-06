青鳥辦桌台中場爆滿 吸引逾600民眾參與

中央社／ 台中6日電

由台灣基督教長老教會台中中會與公民團體合辦的青鳥辦桌台中場，今天晚間席開62桌，吸引滿場逾600名支持者參與，主辦單位表示，希望透過活動提供年輕人一個發聲的平台。

青鳥辦桌台中場活動與公民團體民主補破網、台中青鳥散步團、台灣中社、台圓文教基金會、台灣教授協會及好民文化行動協會等單位共同合辦，今天晚間在台中市中區的台灣基督教長老教會台中中會柳原教會舉辦。

台灣基督教長老教會台中中會議長莊頌偉會中表示，辦桌活動希望提供年輕人一個發聲的平台，讓他們勇於發表自己的看法，原先預計號召50桌，沒想到報名爆滿，最後吸引62桌超過600人參與。

莊頌偉提到，今年在野黨立委在國會的濫權行徑，讓許多民眾願意挺身而出，希望接下來青鳥們能持續監督立法院，讓民主持續落實。

前立委陳柏惟也說，年輕人原先將不同想法寄託於第三勢力，卻看到配合國民黨推動國會擴權法案，讓民主的根本受到動搖，促使飛鳥向全台各地飛出，這就是台灣的民主深化，希望大家持續守護台灣自由。

好民文化行動協會副理事長林芳如提到，今年巴黎奧運時，台灣民眾到場為自己的選手加油，卻出現台灣文字的海報都被搶走沒收，在世界運動舞台上也不能直接講台灣加油，這是台灣的悲哀，台灣人要持續為民主打拚。

巴黎奧運 年輕人 辦桌

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