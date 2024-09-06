上月剛滿65歲符合規定 柯文哲在北所免洗冷水澡

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭法院裁定羈押，除收容在台北看守所的3人房，還因上個月剛滿65歲，得以視個人意願可享受熱水洗澡的福利。北所表示，由於柯符合資格，每天下午會有2桶熱水供他沐浴，但最近天熱，是否使用熱水由收容人自行決定，收容人也可將熱水分送給同舍房的室友。

看守所一般會對熱水進行控管，普通收容人都是洗冷水澡，但依規定65歲以上老人或病舍病人，所方將提供熱水沐浴。此外，少年、女性或其他具有特殊保健需求的收容人，也可全年使用熱水沐浴。

北所指出，正常矯正機關僅會在每年12月至次年2月冬季期間，供應收容人熱水沐浴，其餘時段則以每周2次或氣溫低於20度的上班日供應。由於柯文哲符合使用熱水資格，每天下午所方會派人送2桶中型水桶裝的熱水到其舍房，交由柯自行運用。