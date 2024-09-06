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國土署：農1農2依國土計畫指導 與農業權是兩件事

中央社／ 台北6日電

媒體報導雲林縣長張麗善再次提出國土計畫農1、農2劃設疑義，並要求農業權等主張。國土管理署強調，農1、農2是依照全國國土計畫指導及農地條件所劃設，與農業權是兩件事，若縣府有具體規劃均可依法辦理。

媒體報導，張麗善指出，農1、農2在土地使用管制、農政資源投入，以及農業補助給付上無太大差異，且都需要擔負國家糧食安全之責，她認為應統一劃為同一種土地使用分區，並盡速提出具體的「農業權」政策。

對此，國土署今天透過新聞稿表示，農1、農2是依照全國國土計畫指導及農地條件所劃設，有利於農業部門掌握農業空間性質，並據以推動農業各項支持措施，與農業權屬於兩件事。

國土署指出，縣府對於農1、農2劃設如有具體合理的規劃想法，均可依法辦理，仍請雲林縣府盡速提送國土功能分區圖至內政部，讓中央與地方得以共同努力推動農業多元永續發展。

國土署提到，張麗善多次爭取農業權部分，內政部部長劉世芳已於9月4日在台中市召開中區場國土計畫政策溝通說明會，明確表達支持農業權入憲。

國土署強調，國土計畫是依空間適性及適能使用，針對農業土地使用給予合理與簡便的機制，更保障農業使用的品質，並提供因應氣候變遷、農業永續發展與農民生活品質提升各項空間機制。畫餅缺乏整體考量的土地想像，不利於地區永續發展。

國土管理署表示，仍請雲林縣府盡速提送國土功能分區圖，讓國土計畫在明年4月30日如期上路，中央與地方共同努力，爭取更多的時間與資源，打造更富足安康的新雲林。

國土署 張麗善 雲林

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