應曉薇涉收4740萬賄款遭押8天提抗告 高院今晚駁回確定

台北市議員應曉薇涉嫌透過中華華夏希望關懷協會等，收受威京集團主席沈慶京4740萬元賄賂，協助關說、施壓市政府放寬京華城容積率，台北地方法院8月29日裁定羈押禁見。應曉薇被羈押8天後，今天下午提抗告，台灣高等法院晚間7點多裁定駁回。

北院指出，應曉薇否認犯罪，但依她的供述、羈押聲請書的各項證據、卷證資料，足以認定應曉薇涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大。應曉薇收受沈慶京交付賄款，金額多達4千萬元以上，且應曉薇收款時間，與她為京華城案向台北市政府陳情，陸續以議員身分提出陳情案，請求都發局再次研議，或將案件送都委會研議，時間吻合。

當時裁定指應曉薇收現金後，積極替京華城陳情，最重要的是京華城訴求2022年11月1日如願以償後，應曉薇便密集於當月收到4500萬元，檢方釋明相關款項是賄賂的後酬給予。北院指出，應女在陳情過程中施壓公務員，使公務員自主決定權受到抑制、壓縮，達成她為京華城爭取樓地板面積的目的，屬於收賄而以職務身分施壓，讓公務員不敢遵循依法行政的往例、表達意見。

案件搜索前，應曉薇於8月27日預備從台中機場出境，北院認為有相當合理懷疑應曉薇有管道探知偵查秘密，而為躲避本案訴追潛逃的事實，認定有逃亡之虞而裁定羈押禁見。

應曉薇抗告，高院認為一審見解無違誤，駁回確定。