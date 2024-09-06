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政治受難者蔡寬裕逝世 賴總統不捨：追求轉型正義不遺餘力
台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕昨天逝世，享耆壽92歲。總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統聞訊後深感不捨，感佩蔡寬裕前輩早年歷經白色恐怖時期，兩度入獄，解嚴後擔任「台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會」理事長至今，數十年來致力推動轉型正義工程，不遺餘力，奉獻餘生，精神與行動令人動容。
郭雅慧表示，賴總統深摯感念蔡寬裕為國家轉型正義工作的奠基貢獻至深，曾參與推動人權博物館，從2011年籌備處、2017年通過「國家人權博物館組織條例」，到2018年正式成為國家人權博物館，皆有蔡寬裕奔走身影。此外，蔡寬裕數十年來推動轉型正義法案，是催生「促進轉型正義條例」的重要推手，同時協助政府研擬補、賠償措施，為台灣寫下轉型正義重要篇章。
郭雅慧表示，賴總統盼望家屬節哀珍重，蔡寬裕雖已離去，「相信畢生鍥而不捨追求轉型正義、摯愛台灣的精神永遠與我們同在」。
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