王世堅送雞鴨飯與起酥蛋糕給柯文哲 籲勇敢面對

民進黨立委王世堅今天準備雞鴨飯與起酥蛋糕到台北看守所給前台北市長柯文哲，並呼籲柯文哲勇敢面對。不過因柯文哲今天依規定已無法再收外食，王世堅未送餐成功。

柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，昨天遭台北地方法院裁定羈押禁見。王世堅今天下午5時許到台北看守所並表示，他特地準備去骨雞鴨飯、起酥蛋糕與能量飲料給柯文哲享用。

王世堅說，「雞鴨（羈押）以後就起酥（起訴），我不是要落井下石啦，我真的是很難過不勝唏噓，畢竟我跟他有過8年同事關係」。

王世堅隨後拿著餐點進入看守所，約30分鐘後再度拿著餐點步出看守所受訪。

王世堅說，根據看守所規定，羈押者1天只能接收1次外食，由於柯文哲的太太陳佩琪今天上午已經來送餐，他今天來晚了，但已轉達心意，也請所方多關注柯文哲心理調適與身體健康狀況，所方也說會特別注意，每天早晚會量血壓與體溫。

王世堅說，看守所也表示，能量飲料或湯品等液體都不能送，既然今天不能送餐就照規定，改天再來送，至於這些餐點他等一下就跟辦公室夥伴在車上解決。

媒體詢問是否會要柯文哲實踐高空彈跳。王世堅連忙否認並表示，此事到此為止，因為柯文哲都已面臨應面對的問題、法律追訴等，要頭痛的問題很多了，他還是誠懇的祝福柯文哲，也提醒柯要勇敢面對。

王世堅說，他不是要落井下石，反而是要告訴柯文哲，鬥嘴就鬥到這裡為止。

針對小草號召民眾到台北看守所外集結，王世堅表示，小草可能受到一些人故意興風作浪，希望挑動是非的人不要再策動小草，且柯文哲心裡有數，應讓柯文哲自己冷靜面對、勇敢針對做過的事來說明或懺悔等。

王世堅說，各政黨都不要再用這種說詞去挑起支持者、同溫層對抗，這是司法問題，就應該讓它司法單純化，不要講成是政治鬥爭。

媒體詢問是否認為民眾黨應開除柯文哲黨籍。王世堅表示，他從來沒這樣說，這是民眾黨的權利與家務事。