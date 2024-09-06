體育部籌備諮詢小組會議9日登場 李洋、林郁婷將與會

巴黎奧運興起國內新一波運動熱潮，行政院推動成立「體育暨運動發展部」 ，下周一(9日)將舉行首場諮詢小組會議。行政院方面表示，諮詢小組委員共計47人，除了舉重選手郭婞淳、羽球男子選手李洋、桌球選手莊智淵等已經公布的名單外，拳擊選手林郁婷、網球選手盧彥勳、跆拳道選手莊佳佳等運動員也都將參與諮詢會議。

行政院日前宣布成立「體育暨運動發展部」籌備小組，由行政院秘書長龔明鑫擔任召集人；同時由行政院副院長鄭麗君擔任諮詢小組召集人，擴大邀請體育界及運動產業人士及專家共同參與籌備過程；教育部則持續研議法制事宜。

行政院官員表示，體育暨運動發展部首場諮詢小組會議將於9月9日「國民體育日」在行政院舉行，會議由鄭麗君主持，邀請諮詢小組委員與會，行政院長卓榮泰也將發表談話。

據指出，體育部諮詢小組委員共47人，名單包含現役選手、退役選手、教練、學者，還有工會、協會與學界、產業界、媒體界代表。日前公布的首批諮詢小組名單，包含舉重選手郭婞淳、羽球男子選手李洋、桌球選手莊智淵、柔道好手連珍羚、帕運羽球選手胡光秋、射箭好手雷千瑩、網球選手許育修。

官員表示，諮詢小組新增多位委員，包括電競選手向玉麟、拳擊選手林郁婷、排球選手黃培閎、桌球好手鄭怡靜，以及已退役的網球選手盧彥勳、跆拳道選手莊佳佳；另外，台灣霹靂舞發展的重要推手黃柏青及台灣首位女性棒球裁判劉柏君也都將入列。

另外，籃球好手曾文鼎、職棒選手陳傑憲，以及女子足球選手王湘惠都會以工會代表身分與會；球評石明謹、政大法學院副教授林佳和也在委員名單中。