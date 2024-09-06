戒嚴時期政治受難者蔡寬裕辭世 享耆壽92歲

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭台北地方法院裁定羈押禁見，民眾黨今召開擴大會議，討論接下來的黨務工作，定調現階段不會有代理黨主席的問題。其實，不論京華城案如何發展，柯文哲從政治獻金金流到北市長任內的五大案，受質疑的誠信已經嚴重衝擊政治聲望，民眾黨一再迴避主席接棒的問題，是相信柯文哲？還是不能沒有柯文哲？

2024-09-06 15:22