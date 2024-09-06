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戒嚴時期政治受難者蔡寬裕辭世 享耆壽92歲

中央社／ 台北6日電

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕昨天過世，家屬發出訃聞表示，蔡寬裕出生於民國22年2月5日，享耆壽92歲。

蔡寬裕（原名莊寬裕）1933年出生於台北，東吳大學在台灣復校第一屆經濟系學生。1957年台北市發生「劉自然事件」，情治人員懷疑蔡寬裕鼓動同學罷課，拘押6個多月後釋放。後因友人李森榮曾在紙張書寫「獻身解放台灣民族獨立運動」受牽連，1962年被捕，判刑10年。

1970年發生「泰源事件」，原計畫由蔡寬裕負責打開大門接應，後因計畫失敗，蔡寬裕逃過一劫，刑滿後又延訓3年。1975年出獄後，與難友合股於大里經營鞋廠。儘管年事已高，他仍積極從事白色恐怖文史工作，擔任人權教育志工替年輕世代講課與導覽，為促進轉型正義努力。

東吳大學 經濟系 轉型正義

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