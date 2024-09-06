戒嚴時期政治受難者蔡寬裕辭世 享耆壽92歲
台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕昨天過世，家屬發出訃聞表示，蔡寬裕出生於民國22年2月5日，享耆壽92歲。
蔡寬裕（原名莊寬裕）1933年出生於台北，東吳大學在台灣復校第一屆經濟系學生。1957年台北市發生「劉自然事件」，情治人員懷疑蔡寬裕鼓動同學罷課，拘押6個多月後釋放。後因友人李森榮曾在紙張書寫「獻身解放台灣民族獨立運動」受牽連，1962年被捕，判刑10年。
1970年發生「泰源事件」，原計畫由蔡寬裕負責打開大門接應，後因計畫失敗，蔡寬裕逃過一劫，刑滿後又延訓3年。1975年出獄後，與難友合股於大里經營鞋廠。儘管年事已高，他仍積極從事白色恐怖文史工作，擔任人權教育志工替年輕世代講課與導覽，為促進轉型正義努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言