柯文哲遭收押禁見 羅智強：怎不搜索林右昌

民眾黨主席柯文哲因涉及京華城案，昨遭收押禁見。國民黨立委羅智強今在臉書上質疑，收押柯文哲，卻不搜索基隆市前市長林右昌？

羅智強說，台北地方法院以違法圖利為由，裁准羈押柯文哲。林右昌在基隆市長任內，為廠商奉上東岸商場巨大利益，這算不算圖利？檢方還裝睡不辦？

羅智強指出，林右昌市府與大日公司簽約東岸商場案，讓NET增建後卻不登記產權；林右昌還帶大日老闆赴民進黨中常會報告。東岸商場案被林右昌當作傲人政績誇耀，但事實是，這是一起林市府收受大日賄賂的貪腐弊案。林右昌護航廠商，7年遲遲未登記商場增建部分產權，因增建多出的2000坪營業面積，市府也沒有增加大日的權利金。

羅智強提到，大日將商場經營全數轉包給NET，NET年營業額超過7億元，但其營收不列入大日營收報表，基隆市府能分得的經營權利金為零，8年短收約15億元。賤價委商，以市庫養廠商，這算不算圖利？賴清德總統說「不分黨派、不問何人」，只要違法就該依法查辦，毋枉毋縱。

羅智強質疑，檢方已經起訴收受大日賄賂的林右昌市府官員，但為何不查這些官員的頂頭上司林右昌？難道林右昌是賴清德政府辦弊案的天花板？東岸商場案，林右昌又算不算「堅持執行，意圖明顯，迥然若揭」？檢方怎不用辦柯文哲的態度，來搜索偵辦林右昌？

羅智強強調，基隆市長謝國樑挺身護市產，幫基隆市從財團手中收復失土。賴清德既有心思扯166年前的清朝失土，怎不問問林右昌為何不向財團討失土？依法查辦林右昌東岸商場案相涉弊案，毋枉毋縱。