柯涉貪遭收押 醫界大老黃達夫：醫師道德要擺在最前面

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，遭檢方聲押禁見。和信醫院院長黃達夫今感嘆，醫師必須要有很強的倫理觀，一位醫師能決定人的生死，這也是醫學教育最重要的一環。在台灣，能當醫師的都是高智商的人，人生除了行醫，很多職業都可以勝任，但只要曾經是一位醫師，「正直」就應該擺在人生最前面，才能走在對的道路上。

黃達夫說，對於柯文哲案，他不予評論，但投入政治領域的醫師，柯文哲並不是第一人，國父孫中山也曾是一位醫師，柯的崛起對許多醫學生而言，可能會認為未來的路非常多元，但如今柯在政治路上很可能「走偏了」，讓醫界更需要省思。台灣的醫學教育，應該要更強調倫理道德，現在看柯文哲案，讓他對現在的醫學教育感到「很失望」。

黃達夫認為，身為醫師，能左右病人生命，倫理道德應該要擺在首要的位置，才能尋求病患福祉，若方向不正確，無助於照顧病人。一位醫師最低的道德標準就是正直，做事也要合乎自己能力，他也一直將「正直」二字當作自己的中心思想。

黃達夫說，柯文哲是小他好幾屆的學弟，他的行為到底合法不合法，這不是他可以評判，需要交由司法斷定。但若和信醫院內有任何一位醫師收賄，一定「立刻」辭退，絕不會讓這樣的事情發生，盼台灣醫界愈來愈好。