快訊

U23世界盃／曾家輝先發5局掉2分 中華隊6安僅得1分輸南韓

影／普亭表態「支持」對手賀錦麗當美國總統 川普回應了

又見坑殺？西門町攤商2包水果賣659元 香港遊客傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯涉貪遭收押 醫界大老黃達夫：醫師道德要擺在最前面

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
和信醫院院長黃達夫今談到柯文哲案，感嘆身為一位醫師應該要正直。記者陳雨鑫／攝影
和信醫院院長黃達夫今談到柯文哲案，感嘆身為一位醫師應該要正直。記者陳雨鑫／攝影

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，遭檢方聲押禁見。和信醫院院長黃達夫今感嘆，醫師必須要有很強的倫理觀，一位醫師能決定人的生死，這也是醫學教育最重要的一環。在台灣，能當醫師的都是高智商的人，人生除了行醫，很多職業都可以勝任，但只要曾經是一位醫師，「正直」就應該擺在人生最前面，才能走在對的道路上。

黃達夫說，對於柯文哲案，他不予評論，但投入政治領域的醫師，柯文哲並不是第一人，國父孫中山也曾是一位醫師，柯的崛起對許多醫學生而言，可能會認為未來的路非常多元，但如今柯在政治路上很可能「走偏了」，讓醫界更需要省思。台灣的醫學教育，應該要更強調倫理道德，現在看柯文哲案，讓他對現在的醫學教育感到「很失望」。

黃達夫認為，身為醫師，能左右病人生命，倫理道德應該要擺在首要的位置，才能尋求病患福祉，若方向不正確，無助於照顧病人。一位醫師最低的道德標準就是正直，做事也要合乎自己能力，他也一直將「正直」二字當作自己的中心思想。

黃達夫說，柯文哲是小他好幾屆的學弟，他的行為到底合法不合法，這不是他可以評判，需要交由司法斷定。但若和信醫院內有任何一位醫師收賄，一定「立刻」辭退，絕不會讓這樣的事情發生，盼台灣醫界愈來愈好。

柯文哲 醫學 醫師

延伸閱讀

柯文哲羈押...民眾黨每年補助款1.5億 引暗潮洶湧

【重磅快評】柯文哲進看守所 就能升至蔣渭水等級？

柯文哲看守所首日 律師團密集律見

快閃律見1小時　柯文哲律師陸正義、蕭奕弘離開北所

相關新聞

小草號召今晚土城看守所外集結陪阿北 民眾黨：尊重籲理性

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，台北地院裁定羈押禁見。有小草在網路號召，今晚安靜在土城看守所外集結陪伴阿北。民眾黨發言人...

柯涉貪遭收押 醫界大老黃達夫：醫師道德要擺在最前面

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，遭檢方聲押禁見。和信醫院院長黃達夫今感嘆，醫師必須要有很強的倫理觀，一位醫師能決定人的生死...

推黃國昌代理主席？黨內憂心兩個女人戰爭再起

民眾黨創黨大老要推黃國昌代理主席，讓黨內擔心是不是兩個女人的戰爭再起。 民眾黨主席柯文哲被羈押，昨天還傳出黨內認為暫時不必推選代理主席，今天就有媒體報導某民眾黨創黨大老要推黃國昌代理主席，穩住第三勢

民眾黨迴避代理主席 是相信柯文哲還是不能沒有他？

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭台北地方法院裁定羈押禁見，民眾黨今召開擴大會議，討論接下來的黨務工作，定調現階段不會有代理黨主席的問題。其實，不論京華城案如何發展，柯文哲從政治獻金金流到北市長任內的五大案，受質疑的誠信已經嚴重衝擊政治聲望，民眾黨一再迴避主席接棒的問題，是相信柯文哲？還是不能沒有柯文哲？

【重磅快評】沒有人需為自己認同道歉 除了林依晨？

藝人林依晨一句「我是成都人」遭炎上，昔日老師還重批「是非不分、不可原諒」。林依晨今天首度受訪表示，「成都、台北、宜蘭是我...

蔣市府認同京華城容積案？游淑慧批「圍蔣救柯」沒道義

民眾黨主席柯文哲昨因京華城容積案遭羈押，民眾黨拿113年1月24日都發局發的新聞稿，指蔣市府也認同柯市府時代的京華城容積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。