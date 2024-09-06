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推黃國昌代理主席？黨內憂心兩個女人戰爭再起

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導
照片為柯文哲影片截圖
照片為柯文哲影片截圖

民眾黨創黨大老要推黃國昌代理主席，讓黨內擔心是不是兩個女人的戰爭再起。

民眾黨主席柯文哲被羈押，昨天還傳出黨內認為暫時不必推選代理主席，今天就有媒體報導某民眾黨創黨大老要推黃國昌代理主席，穩住第三勢力。轉變為什麼那麼快？黨內有人擔心這是兩個女人的戰爭再起。

先前柯文哲最信任的幕僚是蔡壁如，但後來漸行漸遠，黃珊珊取而代之。兩人偶爾隔空交戰，被看成兩個女人的戰爭。

儘管現在黃珊珊遭到黨內停權，但是從柯文哲夫婦先前無保請回時暫住黃珊珊家，可知被信任的程度。這樣的信任，讓黃珊珊還是能從立院黨團出發，以柯文哲代言人的身分，透過擴大會議來影響民眾黨決策，或許這也是為什麼先前民眾黨黨內傳出暫時不必推選代理主席的原因。

現在傳出有創黨大老要，放話要推選黃國昌代理主席，讓外界好奇這位所謂的創黨大老是不是蔡壁如或是友蔡人士，因為蔡壁如與黃國昌交好，一旦黃國昌代理主席，等於轉移了危機小組、中央委員會或擴大會議的權力，也等於蔡壁如又可以重回中央。

黨內人士表示，民眾黨現在是危急存亡的關頭，要設法搶救柯主席、穩住民眾黨，希望大家不要忙著對內鬥爭。

聚傳媒

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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