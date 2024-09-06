【重磅快評】沒有人需為自己認同道歉 除了林依晨？

藝人林依晨一句「我是成都人」遭炎上，昔日老師還重批「是非不分、不可原諒」。林依晨今天首度受訪表示，「成都、台北、宜蘭是我祖父母、外祖父母還有我自己成長的地方，沒有這些地方、這些人，就沒有現在的我，請大家理解。」林依晨遭遇，不禁令人想起前總統蔡英文的名言：「只要我當總統的一天，沒有人需要為了自己的認同而道歉。」蔡英文卸任後，這句保證似乎也跟著跳票。

回顧2016年總統大選前一天，藝人周子瑜公布預錄影片，為自己曾拿中華民國國旗而道歉，並聲明自己是中國人。蔡英文在總統當選之夜特別強調，台灣是民主、自由的國家，國家偉大的地方就在每人都有做自己的權利，她鄭重呼籲每人都要尊重這分自由，「只要我當總統的一天，我會努力，讓我的國民，沒有一個人需要為自己的認同而道歉」。

蔡英文當年的海誓山盟，如今聽來格外諷刺。還原林依晨的說法，她當時在大陸節目討論到祖籍話題，一聽到有來賓是來自成都，她即舉手喊「我是成都人」，因為她的爺爺是成都人，她雖不會說四川話，但以前常聽爺爺說，她感到很親切。節目一播出，綠營網友大酸，「人民幣真香」、「零負評女神翻車了」。

多年前教過林依晨的政大老師朱立熙都在臉書大酸，他不記得教過「成都人」，更拜託以後教師節別再寄簡訊；林依晨已不再是18歲剛出道的小女生，還可以裝可愛，她已經是42歲的媽媽了，對於世事的大是大非，應有基本的判斷能力，「她這次真的不可原諒！」

朱立熙帶有性別歧視的父權貼文，表面看似正義凜然，骨子裡更像政治表忠。網友起底，朱立熙背景綠油油，他過去任職華視副總經理、Taipei Times總編輯期間，就與民進黨淵源深厚，他也從不遮掩挺綠的態度。朱立熙還表示，他臉書痛批林依晨的文沒刪除，但連日來一共被「紅色小強」500多則留言謾罵羞辱，基於絕不姑息的立場，來一殺一，來二殺對，集體來則全砍。

朱立熙貼文遭到更多人反嗆，老師用政治立場扭曲學生的情感認同，到底是「林同學」認同有問題，還是「朱老師」認知有障礙？教授黃德北也在臉書貼文，「靠欺壓學生邀上寵、撈政治利益的老師最可恥了。這種人在校園裡一直是被大家看不起的。」政大外交系畢業的雲品國際董事長盛治仁也質疑，怎麼會有老師因為不接受學生的認同而公開攻擊？沒有人需要為自己的認同道歉，這句話的理想和現實有多遙遠？

綠營看待周子瑜、林依晨的態度有別，畢竟林依晨主演的台劇曾紅極一時，綠營支持者在情感上無法接受「成都人」演的台劇。對於成都人風波，林依晨今天表示，「成都、台北、宜蘭是我祖父母、外祖父母還有我自己成長的地方，沒有這些地方、這些人，就沒有現在的我，請大家理解。」被問到是否有「夾在中間」的感覺？她表示，只要有家人、朋友陪伴就還好。至於昔日老師的酸言酸語，林依晨則微笑不語。

藝人五月天、蔡依林日前到中國大陸開演唱會提及「我們中國」，也曾被網友修理。賴清德總統當時表示，台灣的文化工作者到中國被迫政治表態，應該不會是最後一次，每一次他都感到不捨，也請國人能夠理解，在別人的屋簷下講什麼內容固然是一回事，但更重要的是他們心想的是什麼。

事實上，政治人物最愛攀親帶故，哪裡有票就自稱是哪裡人。綠營大老多年前更流行過「認祖歸宗」，前副總統呂秀蓮1990年曾到福建漳州田中村尋根祭祖，她當時撫摸龍潭樓古井說，「我要喝一口故鄉的井水，這叫飲水思源」；行政院前院長謝長廷2012年曾赴福建漳州東山島祭祖，他還激動落淚說，「到廈門像去兄弟家一樣」。2008年時任總統陳水扁回台南官田老家祭祖，曾參與「西莊陳氏族譜」發表會，扁即使號稱「台灣之子」，他也宣布陳家的開台祖來自福建省詔安縣3都瓷窯村。

如果林依晨自認「我是成都人」，就被辱罵成「是非不分、不可原諒」，陳水扁、呂秀蓮、謝長廷又該當何罪？