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民團與立委：學甲爐碴案逾2/3未清除 籲檢調調查

中央社／ 台北6日電

前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華關注台南學甲爐碴案發展，今天與台灣民眾黨立委陳昭姿等人表示，雖然檢方偵結此案，要求被告清除不法掩埋的爐碴，但調查後發現，逾2/3尚未清除，籲請檢調機關再進行調查。

台南地檢署偵辦台南市學甲區農地等掩埋爐碴案，認為業者違法填埋爐碴並獲利逾新台幣18億元，於2022年12月起訴2家公司及8名相關負責人員，並查扣被告財產。

監督施政聯盟今天偕同陳昭姿等人在立法院召開記者會，質疑檢方雖要求被告清除不法掩埋爐碴，但經深入調查，逾2/3尚未清除，更有一處國有地的清除量，與起訴書寫的掩埋量相比，落差2000多噸。

陳昭姿說，違法掩埋爐碴不僅造成地下水污染、土地污染、稻米污染等環境危害，更衝擊糧食安全，國有財產署對於被占用填埋爐碴的土地，除應追究竊占國土的刑責外，未清理乾淨應該要繼續追究責任。

陳椒華表示，根據台南地檢署起訴書提及，不法掩埋爐碴共計58多萬噸，台南市環保局公布的資料，估計掩埋量為42萬9000多噸。然截至今年7月，只清除14萬噸，不到掩埋量的1/3，請檢調再次啟動調查，也不排除向監察院陳情要求調查相關公務員。

台南 陳昭姿 陳椒華

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