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蔣市府認同京華城容積案？游淑慧批「圍蔣救柯」沒道義

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
京華城爭議持續，圖為京華城工地場景。圖／報系資料照
京華城爭議持續，圖為京華城工地場景。圖／報系資料照

民眾黨主席柯文哲昨因京華城容積案遭羈押，民眾黨拿113年1月24日都發局發的新聞稿，指蔣市府也認同柯市府時代的京華城容積案是合法的。對此，市議會京華城專案小組召集人游淑慧說，「圍蔣救柯」是沒有意義的，別再扯都發局公務員墊背，放他們一條生路吧！

民眾黨昨在聲明中提到，蔣萬安市長任內都發局曾發布新聞稿，說明京華城容積率變更合乎「合宜性、公益性、對價性、適法性」，法官如何認定柯文哲「明知違法卻執意為之」？而北市府昨回應，市府查看京華城辦理過程，符合都市計畫法之程序，惟是否適法將尊重法院的判定；此被解讀為蔣市府也認同柯市府時代的京華城容積案是合法的。

游淑慧今指出，這是偷渡概念，內行人說外行話，而且再次把都發局公務員扯進漩渦裡。因為不管蔣市府或柯市府，除了市長不同外，公務員都是同樣的人，都發局還是同一個都發局。

她說，都發局發這篇新聞稿的人，說穿了也是柯市長過去的下屬，也經手京華城案，在面對監察院剛糾正的當下回應，也只能無奈的繼續講同樣的話以求自保，這個不難理解。畢竟做老大的柯市長、彭副市長已經拍拍屁股走人卸任，但這些公務員還在，也只能挺下去。

游淑慧指出，如果他們當下承認錯，就得自己扛責，說句大實話，這就是一份自保新聞稿，每個被調查者都會先說自己合法一樣。可是本案合不合法，已經不是市政府說了算。

游淑慧表示，以前就跟蔣市長說，讓公務員今天的自己，去查昨天的自己，這是沒有意義的，所以議會才成立專案調查小組，所以司法檢調才要介入調查，京華城案市政府做錯了，就要由第三方監察機制來糾錯。何況刑事訴訟中法裡面都保障了被告有不自證己罪的權利，民眾黨內有「雙黃」律師不會不了解，都發局的做法只是人性的必然。

她說，都發局1月發新聞稿為自己辯護，是基層公務員自保的無奈，長官跑了，只能無奈自保。民眾黨這時候就不要再為難他們，不要吃他們豆腐，不要再扯他們下水，拿這份新聞稿來證明柯市長的清白，很荒唐也沒有道義。

公務員 柯文哲 民眾黨 游淑慧 蔣萬安

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