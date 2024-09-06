高雄國賓案重新評估 蘇一峰：會怕就好 對柯文哲開潘朵拉盒子

京華城案延燒，民眾黨主席柯文哲昨遭羈押禁見。高雄國賓飯店重建案容積率1142.4％也遭外界質疑，高雄市政府（ https://udn.com/news/story/7314/8210604 ）昨天舉行環評會議宣布將委託第三方重新評估。常對時事發表評論的胸腔內科醫師蘇一峰今天在臉書表示，高雄國賓容積率1142%，市府來許多居民抗議，高市府急轉彎要找人重新評估合理性，「會怕就好，小心圖利罪」。

蘇一峰表示，除非政黨永不輪替，對柯文哲開了潘朵拉的盒子，人人自危。

網友表示，「如果這是標準，以後請比照辦理，之前的一個也別想跑」、「太可悲了，國家治理變成這樣，理性討論的空間在哪裡」、「反正已經先開先例 那我們就比照辦理」、「不是說合乎法規嗎？幹嘛重新評估？ 陳其邁要堅持住啊」、「不要只針對一人，大家都要查查這樣才有趣」、「按柯文哲的標準，台灣沒有一個好人」、「今日柯文哲，下一個會是誰？」