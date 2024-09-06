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中國新一波認知作戰 綠：沒有疑賴論只有信賴論

中央社／ 台北6日電

國安高層昨天透露，中國正操作新一波的疑美論、疑賴論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，沒有疑賴論，只有信賴論。中國操作認知作戰斧鑿斑斑，面臨險峻局勢，民眾應建立強勁的社會防禦機制，政府也會把握為台灣主體性發聲機會，向國際社會訴求。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會時表示，中國操作的認知作戰，不論是對台灣，或在國際上進行疑美論、疑賴論的操作，都是斧鑿斑斑，而且有越演越烈之勢，中國現在看準美國大選前的這段時間，利用非常多的國際作為，或影響台灣社會輿論，尤其搭配在野陣營作為中國在台灣發聲的代理人。

吳思瑤表示，中國大力打壓是因為台灣在國際力量越來越強大的趨勢，不得不做認知操作，預判這樣的操作在美國大選前不會停止，反而會越來越加劇，台灣面臨這樣的險峻局勢，對內要讓民眾建立非常強勁的社會防禦機制，對於國際社會部分，總統賴清德與副總統蕭美琴，及政府外交單位都會把握每一次為台灣主體性發聲機會，向國際社會訴求，民進黨團也要再次強調，「沒有疑賴論，只有信賴論。」

吳思瑤指出，賴總統接續前總統蔡英文的外交戰略，確保台灣主體性，穩健強大持續跟民主同盟國家合作，讓台灣扮演經濟及印太戰略和平的重要角色，台灣的國際參與只會越來越多，國際社會認同台灣、力挺台灣，國際社會在各個面向都需要台灣的現實之下，這都是台灣非常好的後盾。

針對聯合國大會第2758號決議，吳思瑤表示，除了外交部長林佳龍對國際媒體的投書，今年第79屆聯合國總辯論主題「不遺漏任何人」，精準扣合台灣的主體論述，台灣作為一個堅強的經濟體、印太安全重要力量、世界和平民主主要推手，沒有人應當被遺漏，而台灣2300萬人民在國際發聲及參與國際組織的權力．不應當被遺漏、忽視。

吳思瑤說，外交部門未來會多箭齊發，台灣內部，尤其是立法院，也會依據「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）作成的決議，導正過去對聯大2758號決議錯誤理解，這也是台灣爭取國際友人支持獲得正面成果的戰略。

吳思瑤 立法院 美國大選

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