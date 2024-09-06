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衛福部公告兒少性暴力報導指引挨批 王鴻薇：根本是耍人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
立委王鴻薇(中)、議員闕枚莎上午批評衛福部公告兒少及性暴力事件指引，卻反讓媒體和地方政府無所適從。記者楊正海／攝影
立委王鴻薇(中)、議員闕枚莎上午批評衛福部公告兒少及性暴力事件指引，卻反讓媒體和地方政府無所適從。記者楊正海／攝影

衛福部上個月公告「媒體報導兒少及性暴力事件指引」規定不得揭露足資識別被害人身分之資訊，立委王鴻薇、市議員闕枚莎上午開記者會，批評衛福部的指引還是不能報導揭露狼師資訊，兒少及性暴力事件仍會被隱匿，且指引沒定有可行方式，許多媒體、地方政府仍無所適從，反而保護加害人「中央沒想解決問題」。

王鴻薇指出，這次衛福部所提出的指引，就是因為兒少法69條第2、第3項都規定「不得揭露足以識別前項兒童及少年身分之資訊」讓政府、媒體即便知道加害者資訊，但因為與被害者資訊高度重疊，太容易反推被害者資訊而不敢報導，反而保護加害人，更讓無辜兒少再度受害。

王鴻薇說，但衛福部的指引第5條第一項，又加註但書「不得揭露足資識別被害人身分之資訊」所以繞了一大圈，還是沒解決問題，根本是耍人、敷衍社會大眾。

她說，之所以有這份指引，就是源自於之前台北市信義區幼兒園狼師案，多名女童受害，但媒體擔憂兒少權法第69條，要求不得揭露兒少事件身分資訊而集體噤聲，如今同樣案例，有這指引後，媒體難道就敢報導嗎？

闕枚莎說，根據衛福部資料，111、112年裁罰案件就有26件，媒體都在問到底該怎麼辦，請衛福部應該給社會各界一個交代。事實上兒少及性暴力事件，加害者與被害者許多資訊本就高度重疊，如果按照衛福部的指引，試問包含過去這些令人遺憾的虐童案、兒少性暴力案件，到底哪些案件報導可以解套揭露真相？

北市社會局兒少科長吳亞凡也表示，中央訂定指引之後，所謂足以辨別、何謂公益性，要如何去做審查，可以召開審議會做審議，但沒有進一步指引審議會要如何執行，例如會議的成員人數，或是審議的原則，對地方政府來說，實務運作上，希望中央可以有更明確、具體的一個原則或指引，行政機關在個案判斷案件審查上，才有可以遵循的依據。

吳亞凡指出，社會局現遇到案例，就需要召開審議會，已邀請一些兒少團體專家、法律學者舉行諮詢會議，給予實務上的建議，未來台北市會先討論出一個共識，再召開審議會議，程序上才會更有正當性、更完備。

北市 王鴻薇 衛福部

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