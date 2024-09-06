民進黨高雄部遭男砸4顆蛋 黨部主委：司法歸司法

民進黨高雄市黨部昨天深夜遭砸雞蛋，黨部今天中午召開記者會，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，最近發生的「政治事件」，並沒做出任何評論，且自他上任後也沒有政治活動，也沒與人結怨，尚無法確認對方的動機為何，待警方找到人才能知道動機。

黃文益表示，影片顯示，昨天晚間10時59分，這名年輕男子疑是騎腳踏車到市黨部附近停車，步行到市黨部丟雞蛋，總共丟擲4次，而且每顆雞蛋都命中市黨部，丟完馬上由人行道跑開。