快訊

糗！海軍錦江級軍艦左營外海碰砂壩擱淺 脫困駛回軍港

4大學爆缺額假帳醜聞 誠信都踐踏教育還剩什麼？

這麼local！「台灣連鎖小吃」登南韓旅遊書 內行人認證：輾壓日韓

民進黨高雄部遭男砸4顆蛋 黨部主委：司法歸司法

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
民進黨高雄市黨部遭蛋襲，主委黃文益今天表示，希望司法歸司法、一碼歸一碼。記者林保光／攝影
民進黨高雄市黨部遭蛋襲，主委黃文益今天表示，希望司法歸司法、一碼歸一碼。記者林保光／攝影

民進黨高雄市黨部昨天深夜遭砸雞蛋，黨部今天中午召開記者會，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，最近發生的「政治事件」，並沒做出任何評論，且自他上任後也沒有政治活動，也沒與人結怨，尚無法確認對方的動機為何，待警方找到人才能知道動機。

黃文益表示，影片顯示，昨天晚間10時59分，這名年輕男子疑是騎腳踏車到市黨部附近停車，步行到市黨部丟雞蛋，總共丟擲4次，而且每顆雞蛋都命中市黨部，丟完馬上由人行道跑開。

黃文益指出，昨天發生民眾黨黨主席遭收押事件，下午4點多收押，晚上市黨部就遭砸雞蛋，到底有沒有直接的連帶關係，不得而知。他表示，民眾黨黨主席的事件，民進黨高雄市黨部或他個人在粉專、社群網站，完全沒有做出任何評論，所以無法揣測期間的連帶關係，他希望司法歸司法、一碼歸一碼，心平氣和，不要牽連所有不相關的人或團體。

民進黨高雄市黨部遭蛋襲，主委黃文益今天指著蛋著處，表示，希望司法歸司法、一碼歸一碼。記者林保光／攝影
民進黨高雄市黨部遭蛋襲，主委黃文益今天指著蛋著處，表示，希望司法歸司法、一碼歸一碼。記者林保光／攝影

雞蛋 高雄市 黃文益

延伸閱讀

民進黨高雄市黨部遭砸雞蛋 警方追查特定對象查原因

9月8日「出兵」令！柯文哲被羈押 台中黨部發訊小草激動了

柯文哲羈押禁見小草群情激憤痛批司法迫害 嘉義黨部安撫情緒

拜會美政要 林右昌：讓華府認知民進黨穩健可信賴

相關新聞

罷樑掛首面大看板...批謝國樑Gogoro跳票 市府不回應

距10月13日基隆市長謝國樑罷免投票不到40天，藍營每周都有大咖、立委等到基隆反罷免，罷樑團體今天掛出第一面大型看板，指...

拔樁？盧秀燕夜宴韓國瑜過半藍委 兩大派系龍頭壯聲勢

國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕近期動作也格外引人關注，盧秀燕4日和立法院正、副院長韓國瑜、江啟臣、過半藍委及前立委顏...

民進黨高雄部遭男砸4顆蛋 黨部主委：司法歸司法

民進黨高雄市黨部昨天深夜遭砸雞蛋，黨部今天中午召開記者會，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，最近發生的「政治事件」，並沒做...

影／民眾黨主席柯文哲遭收押禁見 張善政說這6字

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城，昨遭羈押禁見。桃園市長張善政今天出席全國唯一全區保留憲兵眷村的「憲光二村眷村文化園區」開...

桃園罷免團體下戰帖 于北辰服務處：別影響社區安寧

桃園罷免于北辰團體今天上午到于北辰桃園區服務處下「戰帖」，要求公開辯論市政等政策，日期地點于北辰自己選。于北辰不在服務處...

柯文哲遭羈押引國際關注 黃國昌證實AIT有聯繫溝通

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地院昨天裁定羈押禁見。傳出美國在台協會（AIT）有向民眾黨關切此事。民眾黨立委黃國昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。