民進黨高雄部遭男砸4顆蛋 黨部主委：司法歸司法
民進黨高雄市黨部昨天深夜遭砸雞蛋，黨部今天中午召開記者會，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，最近發生的「政治事件」，並沒做出任何評論，且自他上任後也沒有政治活動，也沒與人結怨，尚無法確認對方的動機為何，待警方找到人才能知道動機。
黃文益表示，影片顯示，昨天晚間10時59分，這名年輕男子疑是騎腳踏車到市黨部附近停車，步行到市黨部丟雞蛋，總共丟擲4次，而且每顆雞蛋都命中市黨部，丟完馬上由人行道跑開。
黃文益指出，昨天發生民眾黨黨主席遭收押事件，下午4點多收押，晚上市黨部就遭砸雞蛋，到底有沒有直接的連帶關係，不得而知。他表示，民眾黨黨主席的事件，民進黨高雄市黨部或他個人在粉專、社群網站，完全沒有做出任何評論，所以無法揣測期間的連帶關係，他希望司法歸司法、一碼歸一碼，心平氣和，不要牽連所有不相關的人或團體。
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