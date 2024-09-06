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罷樑掛首面大看板...批謝國樑Gogoro跳票 市府不回應
距10月13日基隆市長謝國樑罷免投票不到40天，藍營每周都有大咖、立委等到基隆反罷免，罷樑團體今天掛出第一面大型看板，指稱當初謝國樑信誓旦旦承諾當選後將贈送就業青年Gogoro電動機車的選舉支票「跳票」。基隆市政府對此表示不回應。
山海公民拆樑行動設置的大看板在國一旁光一路、華三路口，主要內容仿造當初謝國樑選前的電動機車政見看板設計，寫著「挺拆樑、反詐騙」。
罷樑領銜人戴璟安表示，面對謝國樑與國民黨龐大的人力資源全力護樑，罷樑團體目前仍然在陸戰與空戰上尋求突破點。謝國樑在選舉期間一變再變，從電動車品牌Gogoro改成「廠商名稱同等級」、又添加滿足公益5條件、自行負擔電池資費。到實際政策上路後申請規定朝令夕改，引發市民不滿，證明當初的競選承諾實質跳票。
戴璟安說，謝國樑不僅在這項政見跳票，當初承諾的染疫慰問金、港景摩天輪、跑車嘉年華活動，最後通通跳票無法實現。戴璟安說，如今的謝國樑已經不是跳票市長，而是「詐騙市長」有如詐騙集團一般。
戴璟安表示，罷樑團體接下來將在基隆市區各地展開宣講行動，訴求罷免謝國樑的正當理由，更號召市民朋友自主集結，化整為零，無論是在網路上，或是付諸實際行動，都希望不滿謝國樑施政不力、讓基隆重回黑暗的市民站出來。
基隆市政府今天表示，對此看板沒有回應。國民黨明天安排新北市副市長劉和然與新北市立委、議員一同拜訪基隆潮境公園全新恐龍AR生態園區，並力挺謝國樑反罷免，立委廖先翔、議員陳偉杰、江怡臻、呂家愷、黃心華、洪佳君等議員都會到場。
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