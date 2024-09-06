柯文哲遭羈押引國際關注 黃國昌證實AIT有聯繫溝通
民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地院昨天裁定羈押禁見。傳出美國在台協會（AIT）有向民眾黨關切此事。民眾黨立委黃國昌今天證實，昨天AIT確實有跟民眾黨聯繫溝通，基於彼此尊重，不便轉達溝通內容。
柯文哲遭羈押禁見前，接受日媒《日經亞洲》採訪時，批評政府試圖「打壓」反對派，指責法律制度聽從民進黨指令，且媒體炒作放大其錯誤，誓言將繼續奮鬥。
黃國昌表示，北院日前裁定柯文哲無保請回後，非常多國際媒體主動聯繫，希望可以採訪柯文哲，反映出非常多國際友人跟媒體主動關心柯文哲的狀況，希望取得第一手採訪，因為時間關係只先安排一家媒體，沒想到柯文哲就進去了。
媒體詢問未來是否向AIT陳情，黃國昌說， AIT昨天有跟民眾黨溝通聯繫，基於對彼此間尊重，不便轉達溝通聯繫內容；黃國昌說，因為非常多國際媒體關心柯文哲狀態，未來記者會召開跟會後新聞稿，將會提供英文版本供國際媒體參考。
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