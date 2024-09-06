柯文哲遭羈押 趙少康：國民黨不願落井下石

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案被羈押禁見，民眾黨將召集民眾全國開講，抗議司法濫權。曾任國民黨副總統候選人的中廣前董事長趙少康今天表示，國民黨現在蠻尷尬的，黨中央不願意介入太深，又不願意落井下石，但國民黨台北市議員又因天職不能放著不管。

柯文哲遭羈押禁見，政壇有人送暖、有人嘲笑。趙少康表示，國民黨現在蠻尷尬的，對於黨中央來說，不願意介入太深，也不願落井下石，但台北市議會三個調查柯文哲案的召集人都是國民黨籍，這是議員天職，不能放著不管；但立法院又必須跟民眾黨合作，白營8席立委很重要，民眾黨立委沒有國民黨成不了事，國民黨沒有民眾黨立委很多案子過不了。

對於國民黨的尷尬處境，趙少康提出解方，他表示國民黨在程序上應該要支援民眾黨，要求司法必須公正，不可以雙標、媒體不可以變成側翼，製造輿論放假消息等；但此案該不該判，這很難講，國民黨大概沒有辦法多講，所以國民黨立委可以說超思雞蛋案、疫苗案、高雄國賓飯店超高容積率等爭議為何不偵辦，這樣才公平。

趙少康感嘆，如果柯文哲當選，還有沒有這個事情呢？這好像又印證了「當選過關，落選被關」。趙少康說，這個案子3、4年在議會就吵得很兇，也有議員質詢，但當時為何沒有偵辦，是當時柯文哲聲望比較高辦不下去，還是媒體沒有特別炒作呢？對比桃園市前市長鄭文燦的弊案，他覺得柯文哲案看起來就是政治追殺。