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柯文哲4情況被裁定收押 黃暐瀚指這時機點有機會回家

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲遭到收押。記者林俊良／攝影
民眾黨主席柯文哲遭到收押。記者林俊良／攝影

民眾黨主席柯文哲遭到收押，支持者激憤「沒有找到金流，憑什麼抓？」媒體人黃暐瀚在臉書表示，台北市政府廉政透明委員會8年前移送台北市財政局前局長李述德跟前總統馬英九的時候，「就是沒有金流、涉嫌圖利」。

他說，貪汙治罪條例分為「收賄」跟「圖利」兩種不同的罪行。圖利不用金流，不用收賄，不用找到現金，光是「明知違背法律」使人得利，就是涉犯「圖利罪」了。2016年時任台北市長柯文哲轄下的台北市廉政會，針對大巨蛋案移送馬英九與李述德的時候，就是以「涉嫌圖利」這條去送，不是收賄，也沒有找到金流。「網友可能不清楚，柯前市長一定明白。李述德一審有罪被判9年」。

另外，黃暐瀚表示，「給京華城20%容積獎勵」這件事，周一裁定柯文哲「無保請回」的法官朱家毅，早已在裁定理由的第3點中表明「客觀上確有違法」，二次羈押庭的法官呂政燁見解也是一樣。所以，在「幕僚提醒、明知違法、可能滅證、金流未明」的情況下，柯文哲被裁定收押。

黃暐瀚表示，柯文哲的律師還可提抗告，「看高院接不接受？或駁回」，待北檢偵查結束，正式起訴之後，柯文哲就有機會解除羈押，先行回家，等待一審判決。心存善念、盡力而為；面對問題，才能解決問題。

京華城案 柯文哲

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