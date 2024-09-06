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柯文哲羈押禁見 王鴻薇批：民進黨圖利沒辦、在野黨辦到底

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
立委王鴻薇、議員闕枚莎(右)上午參加「衛福部兒少及性暴力事件指引，媒體和地方政府無所適從」記者會受訪。記者楊正海／攝影
立委王鴻薇、議員闕枚莎(右)上午參加「衛福部兒少及性暴力事件指引，媒體和地方政府無所適從」記者會受訪。記者楊正海／攝影

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率案昨遭收押，檢廉大動作偵辦柯大選政治獻金與北市府時期的京華城案，但超思雞蛋案、疫苗採購等民眾關注的弊案，偵辦進度卻靜悄悄。對此，立委王鴻薇上午受訪指出，沒有金流而辦圖利罪的例子非常多，超思、高端明顯在圖利，民進黨圖利都沒有被辦，在野黨就辦到底。

王鴻薇上午參加「衛福部兒少及性暴力事件指引，媒體和地方政府無所適從」記者會受訪，針對柯文哲被羈押，她說，柯文哲涉圖利罪被羈押，這點過去比較少見，舉例來說，國民黨有新竹縣長楊文科、宜蘭縣長林姿妙2位縣市長因圖利罪被起訴，檢方對他們沒手軟，但是後來都交保。

王鴻薇表示，檢方常基於縣市長的身分，只要掌握一定的相關證據，法院也不一定會直接押人，所以這一次以圖利罪羈押柯文哲，沒有交保，非常意外，沒有具保，就直接押起來，過去不多，但沒有金流卻被辦圖利罪，例子非常多，例如楊文科、林姿妙，還有大巨蛋案中，當時李述德是被柯市府送圖利罪，而且一審被判9年的重刑。

王鴻薇表示，圖利罪有很多灰色地帶，像高端取得EUA（緊急使用授權）有沒有圖利？當時中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組李秉穎說，圖利廠商本來就是天經地義的事情，超思雞蛋，監察院是用程序有疏失，也沒有圖利，所以辦不辦在一念之間，有的明顯在圖利，也沒有辦，就像民進黨圖利，都沒有辦，在野黨就到底。

柯文哲 王鴻薇 超思

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