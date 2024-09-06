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柯文哲遭羈押不影響藍白合？ 黃國昌：歡迎支持監督改革

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，台北地院昨天裁定羈押禁見。外界關注，柯文哲涉弊案是否會影響立法院藍白合，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨向來就事論事，任何支持民眾黨強力監督推動改革法案力量，民眾黨都表示歡迎。針對主張刪除監察院預算、廢除監察院，被質疑是挾怨報復，黃國昌說，民眾黨推動廢除監察院非常堅定，不會說一套做一套。

黃國昌指出，民眾黨向來就事論事，講是非的政黨，任何議員本於職權提出有理有據監督，本來就是應該要做的事情，如果今天毫無證據含血噴人，捏造假訊息，汙衊柯文哲，絕對無法容忍，也無法接受。

黃國昌說，民眾黨在立法院做的事情，就是履行去年選舉對大家提出的政見，所做出的許諾，對黨團來講選舉時提出政見不是拿來騙票，會努力不會成為芭樂票，任何支持民眾黨強力監督推動改革法案力量，民眾黨團都表示歡迎。

對於被質疑挾怨報復，黃國昌說，廢除監察院是民進黨在總統跟立委選舉競選就提出的主張，這不僅是民眾黨的政見，更是民進黨欺騙台灣人民跳票的芭樂票，民眾黨推動廢除監察院非常堅定，不會說一套做一套。

刑事訴訟法修法部分，黨團立場非常清楚，不適為了柯文哲個人，推動修法是希望強化偵查不公開跟偵查基本人權、政黨程序法律保障等，為的是台灣人民跟司法正義。

民眾黨 監察院 立法院 藍白 黃國昌

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