與藍議員不同調 林思銘：立院黨團不評柯文哲涉弊與否

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，昨遭收押禁見。國民黨內對究竟「打柯」、「挺柯」，似乎沒有統一定見，國民黨台北市議員游淑慧、鍾小平近期猛攻柯文哲案，未來立院是否仍能藍白合，議員攻勢成變數。國民黨立委林思銘今日表示，立院角度僅會檢視檢察體系和司法院有無就個案而標準不一，不會就柯文哲是否涉及弊案，從國民黨立法院黨團立場批評。

對於是否因部分藍營台北市議員猛追柯文哲案，進而影響藍白合，林思銘說，有些台北市議員對於柯文哲行事風格跟案子有看法，偏向對柯不利。

林思銘認為，議員有議員的職責跟角色，柯文哲過去為台北市長，議員站在監督立場跟角色，有其看法跟判斷。但在立法院、立委角度，在乎的是整個檢察體系跟司法院，就任何個案，判斷上是否有標準不一，嚴守法律程序，以此角度判斷跟回應。不會就柯文哲是否涉及弊案，從國民黨立法院黨團立場批評。

至於民眾黨立法院黨團欲廢監察院，林思銘表示，對於監察院是否要廢，上屆第十會期有這樣的看法跟提案，涉及修憲就停下來。到了這屆仍有在野黨委員提出，這議題要經過充分討論。關於是否跟柯文哲案有關，他個人認為完全不相干，監察院長期效能不彰，監察院實際上就是「蚊子院」，沒有發揮監察吏治的功能，不能發揮效能，只打蒼蠅而不打老虎，遇到執政黨的案子就輕輕放下，在野黨基於監督立場，認為監察院是否有存在必要，需要經過討論。