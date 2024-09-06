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柯文哲無新事證卻遭押 國民黨團聲援：院方標準應一致

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲因牽涉京華城案，昨日正式被收押禁見。國民黨立法院黨團今早舉行記者會，聲援柯文哲，黨團書記長林思銘表示，在無新事證的情況下，不同法官有不同標準，呼籲院方不要有兩套標準，見解南轅北轍，同時也應就高雄國賓容積率高達1142%一事，做進一步查明。記者屈彥辰／攝影
民眾黨主席柯文哲因牽涉京華城案，昨日正式被收押禁見。國民黨立法院黨團今早舉行記者會，聲援柯文哲，黨團書記長林思銘表示，在無新事證的情況下，不同法官有不同標準，呼籲院方不要有兩套標準，見解南轅北轍，同時也應就高雄國賓容積率高達1142%一事，做進一步查明。記者屈彥辰／攝影

民眾黨主席柯文哲因牽涉京華城案，昨日正式被收押禁見。國民黨立法院黨團今早舉行記者會，聲援柯文哲。黨團書記長林思銘表示，在無新事證的情況下，不同法官有不同標準，呼籲院方不要有兩套標準，見解南轅北轍，同時也應就高雄國賓容積率高達1142%一事，做進一步查明。

針對柯文哲遭羈押一事，林思銘說，前次羈押，法官認定柯文哲無保請回，檢方提出犯罪嫌疑重大，並無積極事證可以證明。但此次羈押，不同法官卻以此案影響社會深遠，改裁定為羈押禁見，前後事證完全相同也無新事證被列入的情況下，不同法官裁定理由不同， 一個是無保請回，一個是羈押禁見，一個事證兩套標準，讓人無法理解法官裁定標準為何。

林思銘強調，嚴正呼籲檢方，嚴守正當法律程序，有一分證據說一分話，毋枉毋縱。呼籲院方不要有兩套標準，見解南轅北轍，這樣要讓人民如何信服，司法公信力何在？相同案件應用一樣標準。

林思銘也就近日高雄國賓容積率高達1142%一事，表示高雄市府對外說此案無問題，又改變態度，稱將委託內政部認可的第三方機構對此案評估。台北國賓容積率獎勵為894%，高雄國賓的容積獎勵令人質疑合理性，背後是否有人為操作因素，有必要做進一步查明。

林思銘總結，最後對民眾黨立法院黨團各位委員，做出誠心呼籲，新會期希望民眾黨委員打起精神，在野共同努力，為人民福祉打拚，監督政府施政，不管是法案、預算或人事審查都有合作空間跟可能。

國民黨立委翁曉玲說，所有決議都必須依法做成適法性決議，京華城獎勵容積率部分有無符合現行法律？是只適用台北土地使用分區自治條例的規定？或可準用內政部的都市更新建築容積獎勵辦法？這部分有法律討論空間。

翁曉玲提到，台北市政府當時在決定討論此案時，都委會有19位委員，討論京華城案時有2、3位委員反對，恐違反台北市土地分區自治條例。但最後決議時是全體決議給予840%的獎勵容積。在共同決議情況下，給予京華城容積獎勵是否適法或違反台北市條例，值得未來法院判案時列為重點。

翁曉玲表示，目前台北市政府對於此案的適法性沒有不同意見，認為程序上合理合法。從此角度來看，柯文哲於本案是否構成「貪汙治罪條例第六條第四款」，希望檢察官思考相關案子的適法性。是明知違背法律之圖利，才構成圖利罪，對於縣市首長是否真的明知違背法律而圖利，她認為檢察官跟未來法院應針對相關案子好好評斷。獎勵容積案子每年每月都在處理，對合議機關做出來決議，縣市首長們是否予以尊重，或是要憑著主觀對法律的解釋認定，推翻都委會的決議，這部分值得社會大眾思考，否則未來很多縣市首長不敢核公文。同時也應徹查高雄國賓有無不法。

北市 林思銘 柯文哲

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