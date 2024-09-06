柯文哲涉京華城案羈押 王鴻薇：立法院藍白會繼續合作

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案昨遭羈押，對政壇投下震撼彈。立委王鴻薇上午受訪指出，立法院馬上要開議，不管事件怎麼發展，立法院在野黨的合作必須要持續，國民黨也感受到民眾黨多數立委也有這樣的認知，所以藍白會繼續的合作，因為在野黨一定要要合作，才能夠發揮監督力量。

王鴻薇上午參加「衛福部兒少及性暴力事件指引，媒體和地方政府無所適從」記者會，對於柯文哲被羈押，她認為司法應該有幾分證據、說多少話，但這次過程中司法沒有遵守偵查不公開，很多媒體的消息滿天飛，所以所謂的偵查不公開，在柯文哲的案例上，是一個大的笑話。

王鴻薇說，柯文哲是政壇重量級的人物，在司法的偵辦過程中，還是應遵守司法的公平正義，這一點非常重要。對於檢方羈押理由中，包括1小時不開門，疑似刪對話紀錄，還有柯文哲對自己的帳目掌握得很仔細？王鴻薇也說，刪訊息是不是一定在湮滅犯罪的證據？也不一定。

王鴻薇指出，柯文哲的手機訊息或是Line，若是洩露，有的是足以震撼政界的大事情，搞不好是在刪這種訊息，像那時候總統要不要藍白合時，當時侯友宜念了一個柯文哲給他的訊息，也是震撼政界，所以她覺得刪些訊息，就咬定說他刪的就是京華城的犯罪資料，也過於武斷。