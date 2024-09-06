拔樁？盧秀燕夜宴韓國瑜過半藍委 兩大派系龍頭壯聲勢

國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕近期動作也格外引人關注，盧秀燕4日和立法院正、副院長韓國瑜、江啟臣、過半藍委及前立委顏清標、雲林縣前縣長張榮味等地方要角在苗栗餐敘，恐對選情產生漣漪。藍營人士解讀，盧秀燕不僅是在秀肌肉，更是在替日後參選黨主席、總統蓄積能量。不過，一名親盧人士說，盧秀燕僅是盡中部地主之誼，聯絡、團結感情。

國民黨自從2016年丟掉政權，至今未能重返執政，黨內有一派認為跟黨務和選務脫鉤有關，主張志在總統大位者，必須要先承擔起黨務工作，避免浪費過多時間和精力磨合。而盧秀燕被看好有問鼎2028年總統大位的實力，是否布局明年的黨主席選舉，備受關注。

儘管盧秀燕尚未對外表明態度，但近來與立法院前院長王金平餐敘、到基隆市替遭遇罷免危機的市長謝國樑加油打氣、又或者出席國民黨前主席連戰夫婦鑽石婚等，舉手投足、一言一行無不是媒體焦點。

盧秀燕4日到苗栗參加一場有過半國民黨立委出席的餐敘，其中包含多位國民黨主席朱立倫提名的不分區立委，甚至還有身兼黨務主管，但未在照片中現身的立委許宇甄。值得一提的是，現場還有兩大山頭顏清標、張榮味等地方要角，一群人同框照片曝光後，不免引發黨主席之爭的遐想。據了解，張榮味是由顏清標親自邀請。

出席的不分區立委除了許宇甄，代表新北市長侯友宜系統的吳宗憲及要爭取代表國民黨參選屏東縣長的蘇清泉也在其中，可望代表國民黨角逐下屆雲林縣長的張嘉郡也現身，而她的父親張榮味與顏清標這二位所代表的地方派系，在上屆國民黨主席選舉的最後關頭，也給予朱立倫很大的支持。

一名與會藍委表示，這場餐敘是顏寬恒在5月左右邀請，主要是慰勞大家辛苦，邀請大家到鄉下吃飯、泡溫泉，也歡迎委員帶家人一同前往，至少過半國民黨立委出席，包含韓國瑜、江啟臣。這名藍委回憶，當天晚上是6時開始上菜，但7時30分左右盧秀燕突然現身會場，他也很驚訝，但話題完全沒有觸及到黨主席選舉，一切都相當地自然。

一名藍營人士分析，盧秀燕是在試水溫，也是在秀肌肉，透過多次和重量級藍營人士合體，不僅可以創造話題、測試各界反應，還可以替日後不管是參選黨主席或總統累積能量，反正離黨主席選舉還有一段時間，盧秀燕可以慢慢摸索。

不過，一名親盧人士駁斥這樣的看法，這名人士說，對於盧秀燕而言，眼前最重要的事情就是台中市政，在心有餘力的時候，才放眼全國，尤其在民進黨司法大軍全面壓境下，盧秀燕和藍營人士、地方要角吃飯碰面，彼此交換意見，有助於團結大家，共同抵抗民進黨的攻勢，而不是靜靜地被民進黨逐一擊破。

至於4日在苗栗的餐敘，該名人士說，這場餐敘由台中市立委顏寬恒主辦，身為台中市的大家長本來就應該到場跟致意，更何況大家要齊聚一堂多麼不容易，在距離又很近的情況下，為何不一起來聯絡感情呢？他呼籲，現在談論黨主席時間點不對，在野陣營要團結一致，共同抵制民進黨才是正道。