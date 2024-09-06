吳思瑤：民眾黨發起全國開講 操作民粹

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押，民眾黨今天預告，將發起全國將發起全國開講，反司法迫害、聲援柯文哲。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，這是操弄民粹的作為，想要綁架支持者「小草」們，做為替柯文哲脫罪的人質，呼籲民眾黨政治立場可以不同，但面對司法態度要一致，不要為了政黨存活，把台灣的法治、民主一起陪葬了。

吳思瑤指出，京華城案偵辦的核心是證據，不是政治，任何人都不要用政治挑戰司法，民眾黨若執意為之，步向衰亡的那一天，會越來越接近。

吳思瑤說，國民黨為了延續「藍白合」，已選擇繼續站在柯文哲那邊，不僅對京華城案容積率試圖做出適法解釋，還附和柯文哲什麼都不知道的說法，一切都是都委會為之；這起弊案本質上就是「藍白合」，涉案的都是藍、白政治人物，沒想到現在連操弄司法也要「藍白合」，且越來越緊密。

吳思瑤表示，國民黨要主張京華城案容積率沒問題，應當先去問國民黨籍的台北市前市長郝龍斌意見，郝龍斌曾說過「這個問子大有問題，應當好好調查」，國民黨去問問就知道。