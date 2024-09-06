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國慶主視覺被拿去做成商品 慶籌會怒：保留法律追訴權

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
慶籌會日前曝光國慶主視覺。圖／取自國慶官網
慶籌會日前曝光國慶主視覺。圖／取自國慶官網

國慶籌備委員會3日公布2024 國慶主視覺，以國旗紅藍配色搭配雙十符號標誌，搭配中間的梅花圖案，視覺效果相當搶眼。但近期卻傳出有商家未經授權，私自把國慶主視覺拿去做成商品印製販售，慶籌會對此表示，將保留法律追訴權。

慶籌會今日表示，針對近期有商家未經授權，私自使用國慶主視覺作品進行商品印製與販售行為，該行為已涉及侵權，為保障智慧財產權，將對此保留法律追訴權，並強烈呼籲各界尊重創作，避免違法行為。

慶籌會強調，國慶主視覺設計作品是為慶祝中華民國國慶所精心創作，承載著國家的意象與精神，更象徵全體國民對於團結、繁榮與希望的共同願景。該作品在法律上享有著作權保護，任何未經授權的使用與商業化行為皆屬違法，應依法承擔責任。

國慶 國民

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