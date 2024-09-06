民眾黨號召全民開講抗議司法濫權 首站周日立院旁登場

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聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉入京華城弊案，台北地院昨天裁定羈押禁見，法警押送台北看守所。圖／本報資料照
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉入京華城弊案，台北地院昨天裁定羈押禁見，法警押送台北看守所。圖／本報資料照

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案被羈押禁見，民眾黨今天一早舉行緊急擴大會議決議，決議為對抗綠色黨國守護台灣司法正義，將召集民眾全國開講，抗議司法濫權。民眾黨立委黃國昌表示，賴清德政府濫用檢調司法工具，展開政治攻擊跟司法追殺，民眾黨決議全黨動員在全國開講，第一場次周日在立法院群賢樓前開講。

民眾黨發言人李頂立表示，這案件看到柯文哲被羈押後，法治倒退到黨國威權時期，同樣事證初一、十五不一樣，入人於罪、押人取供，這不是大家要的司法，今天會議後要宣誓對抗綠色黨國，為台灣司法正義站出來決心。

民眾黨台中市黨部臉書稍早發文指出，台中市黨部發出北上聲援柯文哲主席集結，台中各區小草可以自行集合40位支持者。可以指定在合法上下車的位置指定上車。參與北上每位需匯款500元保證金，並於當天搭車時返還。自行召集40位民眾的，請直接對接執行長。預計8日晚間11時回到台中。

司法 柯文哲 民眾黨

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